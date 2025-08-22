2p
Közérdekű árrésstop Élelmiszeripar, agrárium Kiskereskedelem Orbán Viktor

Senki nem tudja, meddig, de meghosszabbította a kormány az árrésstopot

mfor.hu

Új határidő nincs, harcias Facebook-poszt van, a kiskereskedők továbbra is számolgathatnak.

Zárt Facebook-csoportban jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány az árrésstop meghosszabbításáról döntött. „Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – idézi a miniszterelnök pénteki bejegyzését a Portfolio.

Az élelmiszer-boltokat és drogériákat érintő árrésstop jelenleg augusztus 31-ei határidővel van érvényben. Orbán nem tért ki arra, mi az új határidő, hivatalos bejelentés pedig egyelőre nem érkezett a kormány részéről.

Orbán fél évvel ezelőtt, az évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kereskedők legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhatnak 30 élelmiszer – köztük a csirkemell, az étolaj, a tej és a tojás – árazásánál. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) múlt héten arról írt, hogy az árrésstop veszteségbe fordította a kiskereskedőket, ami hosszú távon nehezen fenntartható. Az Országos Kereskedelmi Szövetség felmérése pedig azt mutatta, hogy a vásárlók az árrésstop mellett is áremelkedést érzékelnek.

A kormány az intézkedést később kiterjesztette a drogériákra is, amelyek legfeljebb 15 százalékos árréssel tehetik a polcra a kiválasztott 30 higiéniai terméket.

