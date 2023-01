Perre mehet az Európai Bizottsággal a kormány Erasmus-ügyben - kövesse velünk a Kormányinfót élőben!

10:38

A kormány nagyra becsüli a tanárok munkáját és "ha Brüsszel rendelkezésünkre bocsátja a megfelelő forrásokat", akkor akár január 1-jével, visszamenőlegesen is kifizetik a megemelt béreket. A miniszter azt kérte a pedagógusoktól, hogy tartsák be a törvényeket, és csak törvényes tiltakozási formákat válasszanak.

10:35

"Óvatos lennék minden felméréssel, de a gáz ára 60-70 euró alá nem csökkenhet az LNG-re való átálással" - állította Gulyás Gergely, aki szerint ennek a technológiai váltásnak az árát "az európai családok" fogják megfizetni. A miniszter ezt a Magyar Nemzet kérdésére válaszolta, amely egészen véletlenül a Kormányinfó előtt a Híradóban is bemutatott Századvég-felmérésről szólt, amely szerint az európai polgárok "négyötöde Brüsszelt tartja felelősnek az energiaválságért".

10:31

"Ma már senki nem gúnyolódik a magyar haderőfejlesztési programon" - válaszolta a miniszter az Origo arra a felvetésére, hogy szorosabbra fűzi-e a magyar kormány a katonai együttműködést az új izraeli kormánnyal. Ennek lehetőségét egyébként nem zárta ki a miniszter.

10:27

"Korrupcióban fuldoklik az Európai Parlament"

- mondta el Gulyás Gergely, aki szerint az európai parlamenti vagyonnyilatkozati rendszert kéne a magyarhoz igazítani, és elkerülhetetlennek látszik e rendszer átalakítása, hogy az Európai Parlament komoly tényezője maradhasson az európai politikának.

10:24

7 milliárd euróról 17 milliárdra nőtt Magyarország energiaszámlája 2022-ben. A rezsivédelmi alap jelentős forrásokat biztosít arra, hogy mind a magánszemélyeknek, mind az intézményeknek segítséget nyújtson a kormány a rezsiszámlák kifizetésében.

4,9-ről 3,9 százalékra csökkentik a költségvetési hiányt 2023-ban, és az alkotmányos kötelezettségekkel összhangban az államadósság is csökken a miniszter elmondása szerint.

10:21

Nem jöttek be az "ellenzéki szakértők" jóslatai a költségvetésről és a magyar gazdaságról. 2022-ben is sikerült csökkenteni a költségvetés hiányát, a "jobboldali kormány nem választási költségvetéseket fogad el", az államadósságot is sikerült mérsékelni. Az infláció ellenére is nőttek a reálkeresetek - tette hozzá a miniszter, aki szerint a költségvetést márciusban fogadhatják majd el.

"Foglalkoztatási rekordot értünk el 2022-ben, Magyarországon több mint 4,7 millió munkavállaló van. A forint árfolyamát is sikerült az év végére stabilizálni" - sorolta az eredményeket Gulyás Gergely.

10:18

A miniszter adatokat ismertetett arról, hogyan változott a modellváltó, tehát alapítványi fenntartásba került egyetemek teljesítménye. "A hallgatók teljesítménye és a felvett hallgatók száma is jelentősen nőtt, a külföldi hallgatók jelentkezése is nőtt az elmúlt évben" - mondta el Gulyás Gergely, aki szerint a nemzetközi rangsorokban is jobban teljesítettek a magyar egyetemek, a felsőoktatás költségvetési támogatása pedig a duplájára nőtt.

"Pontosan úgy jártunk el, ahogy a Bizottság kérte" - szögezte Gulyás Gergely még egyszer, aki szerint "ha jóindulatúak vagyunk a Bizottsággal szemben, akkor csak félreértésről lehet szó.

10:14

Felháborító és elfogadhatatlan ami az Erasmus-ügyben történik, Brüsszel igényei szerint módosította Magyarország az összeférhetetlenségi szabályokat - mondta el Gulyás Gergely, aki hozzátette, hogy az idei ösztöndíjakat nem érinti a vita, és ha jövőre sem lesz megoldása a helyzetnek, akkor Magyarország kifizeti az ösztöndíjak költségét, illetve az Európai Bíróság előtt pert indít.

10:11

Rövidebb lesz a Kormányinfó, Gulyás Gergelynek hivatalos programja van, csak másfél óráig tart ma az esemény.

10:05

Egyelőre várjuk a kezdést, de az M1 Híradójából addig is megtudhattuk, hogy a magyar emberek egész Európában a legolcsóbban juthatnak gázhoz, és hogy a kormányközeli Századvég felmérése szerint az uniós polgárok többsége szerint Brüsszel felelős az energiaválságért.

Kapcsolódó cikk Jól jön a gázárak zuhanása, még ha a rezsiben nem is érzékeljük Hiába esett a gáz ára, ebben a fűtési szezonban a lakosság ezt nem érzi meg.

9:56

Az előzetes bejelentés szerint ma 10 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő állnak a kamerák és az újságírók elé. Csak találgatni tudunk, milyen bejelentésekre számíthatunk.