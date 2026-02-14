1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Közérdekű Fogyasztóvédelem

Ásványvizeket hívtak vissza: ha ön is vett ilyet, ne igya meg!

mfor.hu

Nem volt minden rendben a vizekkel.

Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét – Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

Nincs minden rendben ezekkel a vizekkel
Nincs minden rendben ezekkel a vizekkel
Fotó: Pixabay

A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az „AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes” elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza.

A Magyarvíz Kft. pedig az „Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes” nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hiába jött a 13. és 14. havi nyugdíj, egyre szegényebbek az idősek

Hiába jött a 13. és 14. havi nyugdíj, egyre szegényebbek az idősek

Szépen hangzik, hogy megőrzi az értékét a nyugdíj, és jön a 13. és 14. havi juttatás, de a valóságban mégis egyre szegényebbek a magyar nyugdíjasok. Jegyzet.

Veszély- és válsághelyzetben választhatunk április 12-én

Veszély- és válsághelyzetben választhatunk április 12-én

Felkerült a kormány honlapjára az a rendelettervezetet, amely szerint az Orbán-kormány a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet újra meghosszabbítaná, ezúttal 2026. szeptember 7-ig. 

Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

A Samsung gödi gyárában történt munkahelyvédelmi hiányosságokról a Telex közölt egy hosszú, tényfeltáró cikket. Szijjártó Péter és a vállalat is tagadja, hogy igazak lennének a lap állításai, amely azonban most nyilvánosságra hozta a Pest Megyei Kormányhivatal határozatait a kérdéses időszakból.

Merénylet Kanadában, kilenc ember és a támadó halt meg a lövöldözésben

Merénylet Kanadában, kilenc ember és a támadó halt meg a lövöldözésben

Tíz ember halt meg — köztük az elkövető is — miután egy nő kedden lövöldözni kezdett egy nyugat-kanadai középiskolában, majd magával is végzett — közölte a rendőrség.

Szentségelni fog, ha meglátja, hogyan alakul a benzin ára

Szentségelni fog, ha meglátja, hogyan alakul a benzin ára

Tovább emelkedett a benzin ára.

Hatalmas razziára készül az adóhatóság a hétvégén

Hatalmas razziára készül az adóhatóság a hétvégén

A virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére.

Véget ér a pazarlás a divatiparban? Lépéseket tesz az EU

Elfogadtak egy fontos intézkedési tervet.

A holdról is látszik a 15 év konzultációira elégetett pénz összege

A holdról is látszik a 15 év konzultációira elégetett pénz összege

Gigantikus, de a Holdról legalábbis jó eséllyel látható mennyiségű közpénz ment el az üzenetek sulykolására, konzultáció formájában.

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

Masszívnak nem nevezhető tömeg döntötte el a kérdést.

Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Erőteljes, mondhatni brutális állapotromlást okozott Magyarország, és méginkább Budapest úthálózatán az elmúlt hetek téli időjárása. A megoldás mégis adott lenne.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168