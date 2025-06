Átnézi a sorompókat a Siemens a pünkösdi MÁV-káosz után

„Ahogy ez elkészült, közösen döntünk arról, hogy milyen azonnali beavatkozások szükségesek bármelyik sorompóban, és arról is, hogy a jövőben hogyan fogunk úgy együttműködni, hogy ezek a hibák a lehető legnagyobb mértékben megelőzhetők legyenek, és ne pedig 12 órán keresztül kelljen a balatoni csúcsforgalomban szombaton sorompót javítani” – fogalmazott a videóban, amelyet az MTI szemlézett.

Kapcsolódó cikk Összeomlás a MÁV-nál: Lázár János drasztikus lépést jelentett be Ingyen mehet a Balatonra, akinek késik a vonata.

Múlt szombaton két sorompó is elromlott a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon, emiatt aznap egy óránál is nagyobb késések keletkeztek, ami a Budapestről a Balatonra utazó közel tízezer ember közlekedését nehezítette.

A Siemens által szállított valamennyi magyarországi sorompón karbantartási és üzemeltetési auditot végez a cég, amely a jövő hét közepéig tart – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!