Átvágás, árdzsungel a szolgáltatásokban

Két eset az elmúlt három hétből, budapesti ismerősök, szomszédasszonyok eseteiből.

Csapcsere a fürdőszobai kézmosóban, mert oldalt folyik. (Bár, hogy miért kell rögtön cserélni, amikor megjavítani is lehet, más kérdés.) Gondolhatnánk, rutindolog. Van-e ennél egyszerűbb feladat egy vízvezeték szerelő számára? Nos, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy belép a jó szívvel ajánlott mester a fürdőszobába, ránéz, majd annyit mond, ötvenezer. Telefon egy másik szolgáltatónak a kerületi szakmai jegyzékfüzetből, aki látatlanban (!) hetvenezret mond. Ezután a lakás tulajdonosa fogja magát, elmegy a legnagyobb lakberendezési áruházba, megveszi a 15 ezres csaptelepet, amit az ismerős ezermester ötezerért tíz perc alatt beszerel.

Leállt a fűtés, bár valamennyire működik a kazán-bojler, hiszen meleg vízben fürdünk, mosogatunk, a termosztát is jó, csak kihűl a lakás, ami kellemetlen, hiszen tegnap reggel még mínusz 2 fok volt. Irány a márkaszerviz. Jönnek is egy órán belül, megnézik, leszerelik a fedőlapot, majd mond egy összeget a mester, 380 ezer. De most rögtön a lakásban, az egyedülélő hölgytől kérnek kétszázezret, készpénzben. Aki jelzi, nincs nála otthon ennyi készpénz, ami van, bankban tartja.

Kapcsolódó cikk Újabb magas labdát adott a kormány Magyar Péternek A még a januárinál is magasabb, 5,6 százalékos februári éves fogyasztóiár-indexnél továbbra sem lehet magasabbat találni az Európai Unióban.

A szerelők ráveszik, hogy menjen el velük az OTP-be, vegyen fel minimum ennyi készpénzt. Az ügyfél beszáll az autójukba, kér egy papírt az OTP-ben, és megfogalmaz egy átvételi elismervényt, amit a szerelők nem írnak alá. Tehát úgy adjon valaki oda egy parkolóban ekkora összeget, hogy nincs róla igazolás, hogy átvették! Az ügyfél fogja magát és közli, ennyi, elég volt. Még utánarohannak, hogy dehát ők feketén dolgoznak – márkaszerviz! –, merthogy a lakás tulajdonosa nem kért áfás számlát, miután közölte, nem tudja elszámolni.

Újabb telefon egy másik szerelőnek. Jönnek is, ketten, plusz egy gyerek, aki csöndben elüldögél. A főnök hümmögve nézegeti a masinát, majd közli, ez bizony elromlott – ezt eddig is tudtuk –, de nem tudja megjavítani, utána pedig kér azonnal számla nélkül 65 ezer forintot, merthogy kijött és felmérte. Majd megkérdezi, mennyire gazdag tetszik lenni? A kérdés meglepi a lakás tulajdonosát, kissé furcsának tartja. Merthogy ez úgy egymillió lesz, alaphangon –figyelmeztet. Egyelőre itt még nincs happy end, a szerelés várat magára, a tulajdonos azóta kölcsönkért egy hősugárzót, és újabb szerelők után kajtat, próba, szerencse alapon.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) is felsorol a honlapján néhány jellemző esetet, hogy ezzel is felhívja a fogyasztók figyelmét az elővigyázatosságra, Létezik egy ingyenes zöldszám, mely megtalálható a FEOSZ és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjain, de lehet írni e-mailt is. (Ha valakinek van ideje és kedve hozzá, miközben mérgelődik, átkozódik.)

Csepeg, majd csurran

Fotó: Depositphotos

Többen jártak úgy duguláselhárítás kapcsán, hogy az előre megbeszélt, méterenkénti árhoz képest a helyszínen lényegesen nagyobb összeget akartak kifizettetni a fogyasztóval. Ha nem akarta, vagy tudta kifizetni, akkor megfenyegették. Számlát sok esetben nem is kaptak a pórul jártak. Olyan is előfordult, hogy amikor az összeget vitatni próbálták az érintettek, a vállalkozók közölték, hogy ha nem fizet a fogyasztó, akkor „purhabbal telenyomják a lefolyót” – olvashatjuk a sok közül az egyik eset krónikáját.

Ezért azt tanácsolja a FEOSZ, hogy csak olyan szakembert hívjanak a fogyasztók, aki előre meghatározott áron dolgozik, és nem csak annyit mond, hogy méterenként mekkora összeget fog kérni, hiszen nem tudni, hol van a dugulás, és nem is lehet azt ellenőrizni. Így elkerülhető a több százezer forintos végösszeg.

Érezhetően megnövekedett a közüzemi szolgáltatók ügyfélszolgálataival kapcsolatos panaszok száma – olvasható a szövetség honlapján. Más esetben az átállás (E-On – MVM) okoz, okozott gondot. A fogyasztók úgy érzik, hogy semmit nem tudnak elintézni, érthetetlen összegű számlákat kapnak, kikapcsolással fenyegetik őket, ez sok esetben meg is történik, például akkor is, ha fizetett, de az valamilyen okból nem jelenik meg a szolgáltató számláján. Előfordul olyan is, hogy már akkor fenyegetik a kikapcsolással, mikor még le sem járt a fizetési határidő, és az ügyfél vitatja a számla összegét.

Érthetetlen összegű számlák

A szolgáltatók nem vizsgálják ki határidőben a panaszokat, ide-oda küldözgetik a károsultat, aki nem tud felelős személlyel tárgyalni sem írásban, sem szóban. Újra és újra ugyanazokat az általános elutasító válaszokat kapják a panaszosok, miközben a konkrét probléma kapcsán semmilyen válasz nem érkezik. Vagy újra és újra kérik a fogyasztóktól, hogy küldjék meg a vitatott dokumentumokat, fotókat, számításokat, majd ismét egy elutasítás érkezik.

A panaszok szerint a vállalkozások jelentős száma nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek, nem vesznek fel jegyzőkönyvet a fogyasztói kifogásról, nem válaszolnak megfelelő határidőn belül a panaszokra. A vásárlói igényeket sokszor elutasítják, mondvacsinált, szakvélemény által alá nem támasztott indokokra hivatkozva, vagy pedig a gyártóhoz irányítják a fogyasztót, hogy ő próbálja meg megoldani a problémát – jelzi a szövetség.

Általánosítani persze nem lehet. A tisztességes mesterek munkáját mindenki tiszteletben tartja. De ma az egész egy lutri. Az egyik szakember szerint ma egy fiatal szerelő – feketén – napi harmincezer alatt ki sem kel az ágyból. Három gyereke van, dúl az infláció, drága a benzin, fizessen tehát az ügyfél. A tarifáknak semmi köze nincs valamiféle szolgáltatói tájékoztató ártáblának, pofára megy, hogy ki rokonszenves, hol lakik, kit lehet átvágni.

Triplán álljuk az inflációt

A javító szolgáltatásoknak létezik ennél korrektebb változata is, hiszen egy suszternél (ma már kevés van belőlük) vagy órásnál többnyire ki vannak írva a tarifák és mindenkinek ugyanannyit kell fizetni. Közben nagyon felment a ruhajavítások ára, és gyakran előfordul az a helyzet, hogy a turkálóban ezer forintért vett ruhát 3500-ért hajtják fel, ez állítólag még így is minimális órabér és akkor még hol a bérleti díj, a sokféle adó meg az anyagköltség. De ha mindezt nem számítaná bele az árba, tönkremenne.

Kérdés, hogy az ügyfél, aki igénybe veszi a szolgáltatást, tönkremegy-e? Nos, ez senkit nem érdekel. Ha nincs elég pénze, csukja be a boltajtót és menjen el, vagy dideregjen otthon.