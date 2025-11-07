Autósok figyelem: ennyibe kerül most a kötelező biztosítás

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a november 2-án megkezdődött év végi kgfb-kampány első napjaiban a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 32 900 forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést. Ez az összeg gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábban tapasztalt 33 ezer forintos szinttel, vagyis a biztosítók tavalyhoz képest összességében nem emeltek a díjaikon.

A portálon keresztül eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 78 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, a K&H-nál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását.

Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenhetők. Nem véletlen, hogy ma már az ügyfelek 95 százaléka egyösszegben rendezi az éves díját, hiszen ezért ugyanúgy díjkedvezmény jár, mint az átutalásos vagy kártyás díjfizetésért – csekkre idén már csak a szerződők 11 százaléka tart igényt.

A kgfb-díjak alig változtak a tavalyi, 33 ezer forintos összeghez képest

Fotó: Wikipedia

Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot. A kevés újdonság között kiemelkedik az egyik biztosító ajánlata, amely egy vezetést figyelő és elemző, okostelefonon futó alkalmazás letöltéséért és rendszeres alkalmazásáért ad díjkedvezményt az erre vállalkozóknak.

„Bár az egyes biztosítók között zajló, most is érzékelhető díjverseny hatására az átlagdíj összege befagyott tavalyhoz képest, a különböző díjazási szegmensekbe tartozó ügyfelek akár jelentős díjemelkedést vagy éppen -csökkenést is tapasztalhatnak - mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ezért a következő néhány hétben minden érintett autósnak célszerű egy gyors kalkulációt végezni valamelyik összehasonlító portálon, mert így néhány percen belül megismerhetik az egyes biztosítók aktuális kínálatát.”

Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkező autósok december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek. A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amit az érintettek a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton, vagy pedig e-mailben.