Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.

 

A tájékoztatás szerint a delegáció közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaz a rendőrség, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – a delegáció járműveinek áthaladása miatt feltétlenül szükséges. „A magas szintű diplomáciai delegáció érkezése miatt bevezetett különféle biztonsági protokollok nemcsak az amerikai alelnök, de a lakosság érdekeit is szolgálják” – írták.

A közlemény szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületet érintően: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Krisztina körút – Hegyalja út – BAH csomópont – Jagelló út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Szent Orbán tér – Istenhegyi út – Költő utca – Béla király út – Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületet érintően a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Dózsa György út – Kerepesi út útvonalat.

Április 8-án 8 órától 11 óráig az I., V., XI. és XII. kerület vonatkozásában a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér útvonalat.

Aznap 14 órától 17 óráig az V., VI., XIV. és XV. kerület esetében a Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 kivezető – M3 – M0 – M4 – Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalat.

A tájékoztatás szerint a lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják. Az érintett területeken április 7-én és 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek. Arról, hogy hol tilos megállni április 6-án 6 órától április 8-án 24 óráig az I., V., VI., VII., XI., XII., XIV. és XV. kerületben, a rendőrség oldalán tájékozódhatnak az autósok. Azok, akik az érintett terület „megállni tilos” jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek – olvasható a közleményben.

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az plusz munkát adhat a szavazókörökben

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az pluszmunkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

De nem mindenkinek jár a kedvezmény. 

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

De még van néhány óra a jelentkezésre.

Ketyeg az idő: már csak holnapig lehet a külföldön szavazóknak regisztrálni

Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra.

Plakátmentesítik a budapesti hidakat

A Budapest Közút eltávolítja a hidak szerkezeti elemeire kihelyezett választási plakátokat – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Magyarország gazdasági, politikai helyzete miatt aggódnak leginkább a magyarok. A nemzetközi politikai bizonytalanság, beleértve a háborús konfliktusokat is, a legfontosabb problémák között szerepel – derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) által készíttetett új, országos reprezentatív kutatásból.

Az orosz külügyi szóvivő örül a kiszivárgott beszélgetésnek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között

Az orosz külügyi szóvivő örül a kiszivárgott beszélgetésnek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között

Moszkva is reagált az ominózus telefonbeszélgetésre.

Lezuhant egy orosz katonai repülő a Krím félszigeten, 29 ember halt meg

Lezuhant egy orosz katonai repülő a Krím félszigeten, 29 ember halt meg

A gép roncsain nem találtak külső sérüléseket.

