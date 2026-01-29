3p
Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.

 

Az útdíjfizetési szolgáltató adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer éves országos és csaknem 930 ezer vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők – írja az MTI.

A tavaly vásárolt éves országos jogosultságok csaknem 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.

A közleményben Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke felidézte, hogy 2025-re több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak a közlekedők. Tavaly január utolsó hetében az autósok csaknem 600 ezer éves országos és vármegyei jogosultságot vettek összesen, ennek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján.

A tájékoztatás szerint január 31-e a részleges díjmentesség igénybevételénél is fontos határidő. A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek újra meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz annak érdekében, hogy bekerülhessenek a mentességi nyilvántartásba. A részleges díjmentességre jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó járművükkel D1 díjkategóriájú e-matrica vásárlásával tudják használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot.

A részleges díjmentességre a nagycsaládosok is jogosultak, de nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést a mentességi nyilvántartásba való bekerülés érdekében. A kedvezmény esetükben legfeljebb azt az évet követő év január 31-éig jár, amíg legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban. A részleges díjmentességre való jogosultságot az esetükben a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból egyezteti minden évben a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága az e-matrica vásárlásához a saját, nemzetiutdij.hu oldalát ajánlja, mert ezen a felületen a regisztrált felhasználóként történő vásárlásnak számos előnye van. Ezek közül említették, hogy a vásárlást igazoló, a matricaazonosítót és a jármű adatait tartalmazó ellenőrzőszelvényt nem szükséges a matrica lejárta után 3 évig megőrizni.

Az autósoknak arra is érdemes odafigyelniük, hogy számos nagyvárosban és a fővárosban is január 31-én lejárnak a lakossági parkolási engedélyek, ezeket is időben meg kell hosszabbítani, ha nem akarnak büntetést. 

