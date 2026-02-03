1p
Közérdekű Üzemanyagok

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

mfor.hu

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Szerdán nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a hazai benzinkutakon sem a benzin, sem a gázolaj tekintetében. A kutakon viszont egyre olcsóbb az üzemanyag. A Holtankoljak.hu portál adatai szerint a mai napon (2026.02.03-án) az autósok az átlagárakkal találkozhatnak: a 95-ös benzin: 551 forint/literbe kerül, két forinttal olcsóbb, mint hétfőn, és a gázolaj ára is csökkent két forinttal 568 forint/liter lett átlagosan. 

A benzin ára utoljára 2021 őszén volt ilyen alacsony, közvetlenül azelőtt, hogy bevezették a 480 forintos literenkénti hatósági árat.

 

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa hetente jelentkező rovatunkat, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

