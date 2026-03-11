2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közérdekű Üzemanyagok

Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

mfor.hu

Elkérhetik a forgalmit, ha védett áron tankol, mert be kell küldeni az adatokat a NAV-hoz.

Hétfőn éjféltől él az üzemagyagár-stopra vonatkozó rendelet, amely szerint a kutakon a gépjárművek meghatározott köre a 95-ös motorbenzint 595 forint/liter, a gázolajat pedig 615 forint/liter áron vásárolhatja meg. Az ESZ-95-ös motorbenzin és a szabványos dízelgázolaj minősül védett áras terméknek.

A kedd esti Magyar Közlönyből kiderül hogy a kutaknak adatszolgáltatási kötelezettségük lesz arról, ki tankol az olcsó üzemanyagból, az ilyen gépjárművek rendszámát vagy forgalmi engedélyének adatait a benzinkutaknak rögzíteniük kell, és továbbítaniuk kell a NAV felé. 

Az automata kutakra nem vonatkozik a szabályozás, mert azoknál nem könnyű rögzíteni az adatokat, így azok lehetséges, hogy nem fogják a védett áron árusítani az üzemanyagot.

A rendelet alapján a kormány a gázolaj jövedéki adóját is az uniós minimum szintre csökkenti 2026. március 10. és május 1. között. Emellett lehetővé tette a  biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználását az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

A kedvezményes árú üzemanyagból a magyar rendszámú személygépjárművek kaphatnak, ha a forgalmi engedélyük is magyar. Nem csak a magánszemélyek tankolhatnak olcsó, de megvehetik az árstopos üzemanyagot a személytaxik és a mezőgazdasági erőgépek és más vállalkozások is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én, szerdán megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. Így a Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik – közölte a BKK az MTI-vel kedden.

Folytatódik az adok-kapok, élesen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Folytatódik az adok-kapok, keményen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Ukrajna külügyminisztere szerint a törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország.

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a háborús zónából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Az olajárrobbanást követően célkeresztben az energetikai szankciók feloldása és a benzinárak drasztikus ugrásának megakadályozása.

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Brutális áremelkedést produkált éjjel az olaj világpiaci ára, Orbán Viktor emiatt  tanácsát is összehívta

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Már több száz, a háború által sújtott térségben rekedt magyar repülhetett haza.

Barcikai választások: a Tisza vereségét hirdeti Orbán Viktor, pedig nem is indítottak senkit

A kormányfő a választás eredményéről fogalmazott különös bejegyzést.

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. 

Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

Elkészült a Tisza Párt országos listája, amit pénteken adtak le a választási irodának.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168