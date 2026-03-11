Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

Hétfőn éjféltől él az üzemagyagár-stopra vonatkozó rendelet, amely szerint a kutakon a gépjárművek meghatározott köre a 95-ös motorbenzint 595 forint/liter, a gázolajat pedig 615 forint/liter áron vásárolhatja meg. Az ESZ-95-ös motorbenzin és a szabványos dízelgázolaj minősül védett áras terméknek.

A kedd esti Magyar Közlönyből kiderül hogy a kutaknak adatszolgáltatási kötelezettségük lesz arról, ki tankol az olcsó üzemanyagból, az ilyen gépjárművek rendszámát vagy forgalmi engedélyének adatait a benzinkutaknak rögzíteniük kell, és továbbítaniuk kell a NAV felé.

Az automata kutakra nem vonatkozik a szabályozás, mert azoknál nem könnyű rögzíteni az adatokat, így azok lehetséges, hogy nem fogják a védett áron árusítani az üzemanyagot.

A rendelet alapján a kormány a gázolaj jövedéki adóját is az uniós minimum szintre csökkenti 2026. március 10. és május 1. között. Emellett lehetővé tette a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználását az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

A kedvezményes árú üzemanyagból a magyar rendszámú személygépjárművek kaphatnak, ha a forgalmi engedélyük is magyar. Nem csak a magánszemélyek tankolhatnak olcsó, de megvehetik az árstopos üzemanyagot a személytaxik és a mezőgazdasági erőgépek és más vállalkozások is.