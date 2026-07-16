Az adóhivatal vizsgálja az ukrán pénzállító elleni akciót, és megerősítették, hogy két vezetőt leváltottak

Azt meg tudjuk erősíteni, hogy július 14-ei hatállyal a NAV a Bűnügyi Főigazgatóság két vezetőjének vonta vissza vezetői megbízatását. A hivatal a NAV személyi jogállását szabályozó törvényben foglaltakat betartva járt el, amely szerint a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható” – válaszolta a Telex kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya.

A NAV-ot azután kereste meg a lap, hogy – mint írák-, a Hvg360 úgy értesült: leváltották a NAV két vezetőjét, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató-helyettest és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjét, Tóth Márkot. A lap úgy tudja, hogy mindkettőjük leváltása belső vizsgálat eredménye és az ukrán pénzszállítók ügyében játszott szerepükkel van összefüggésben.

A Telex kérdésre a NAV válasza ezt nem erősítte meg. Levelükben azt írják: „Mindezektől függetlenül megjegyezzük, hogy az ukrán pénzszállító ügyében az első vizsgálatot április végén rendelte el a NAV, amelynek tárgya a büntetőeljárás első 72 órájának jogi-törvényességi vizsgálata volt. Mivel egyes intézkedéseknél szabálytalanságot állapítottak meg, a hivatal újabb, de már teljeskörű átvilágítást rendelt el saját hatáskörben, ami azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e.”

A Hvg360 úgy tudja, a két vezető volt a NAV részéről a legmagasabb rangú résztvevő az akcióban. A Pénzügyminisztérium a Hvg360-nak adott válaszában is azt írta, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a két vezető megbízatásának visszavonását nem szükséges megindokolni. Azt is kiemelték, hogy „a minisztérium transzparens, szakmai alapon működő, politikai befolyástól mentes, korrupciómentes működést vár el a NAV-tól”.