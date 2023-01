Az agymosó kampány nélkül is milliárdokba került a Nemzeti Konzultáció

Kiderült, hogy mennyit költött a kormány a Nemzeti Konzultációs ívek eljuttatása a választókhoz. A kormány oldalára feltöltött dokumentum alapján a küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása önmagában 2 357 942 960 Ft-ba került és erre jönnek még rá a nyomdai költségek, amelyek további 367 553 099 Ft-jába kerültek az adófizetőknek, írta meg a hvg.hu.

Kapcsolódó cikk A fideszes képviselő szerint a brüsszeli szankciók mégsem tesznek tönkre minket Mészáros Lajos azt mondta, a brüsszeli szankciókat a kormányfő úgy szavazta meg, hogy az ne érintse Magyarországot. A propaganda mégis azok káros hatását szajkózza.

Valószínűsíthető egyébként, hogy ez csak a költségek kisebbik hányadát tette ki. Ugyanis az egyébként teljesen értelmetlen konzultációt nyomasztó reklámkampány kísérte. Szokás szerint plakátok, Youtube, illetve Facebook hirdetések, reklámfilmek kísérték a kampányt. Mint ismert a legutóbbi Nemzeti Konzultációban a kormány a „brüsszeli szankciók” elutasítását várta el. Ezek azok az Oroszország ellenes intézkedések, amelyeket Orbán Viktorék is jóváhagytak. A kormány a vágtató inflációt is ezekre próbálta ráfogni, miközben például a Magyar Nemzeti Bank is ennek ellentmondó megállapításokra jutott.