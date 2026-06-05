Az akkumulátoripari szabályozás szigorítása mellett állt ki a Magyar Mérnöki Kamara

A Magyar Mérnöki Kamara 2023-ban készült átfogó tanulmánya részletesen foglalkozott az akkumulátorgyártás környezeti és egészségügyi kockázataival. A dokumentum kiemelte az elővigyázatosság és megelőzés elvét, a szigorú hatósági ellenőrzés szükségességét, valamint azt, hogy az engedélyezési és felügyeleti rendszereknek a legmagasabb környezetvédelmi és egészségügyi standardokat kell érvényesíteniük.

A kamara szerint különösen fontos az országos ellenőrzési program elindítása, valamint a környezeti felelősségi rendszer átalakítása is.

„A szennyező fizet” elv erősítése

A közlemény hangsúlyozza a „szennyező fizet” elv következetes érvényesítésének jelentőségét, valamint a jogszabályi kiskapuk megszüntetését és a bírságrendszer korszerűsítését. A kamara szerint ezek az intézkedések hosszú távon erősíthetik a környezetbiztonságot és a társadalmi bizalmat.

A szervezet kiemelte: minden akkumulátoripari beruházást a teljes technológiai folyamat, a felhasznált anyagok és a várható környezeti hatások alapján kell értékelni. Az engedélyezési és ellenőrzési rendszernek egységesnek, átláthatónak és tudományosan megalapozottnak kell lennie, elsődleges szempontként kezelve az emberi egészség és a környezet védelmét.

Nem az iparág ellen szól a kamara

A Magyar Mérnöki Kamara hangsúlyozta: álláspontjuk nem az akkumulátorgyártás vagy a gyártók ellen irányul. Mint írták, az ágazat a fenntartható fejlődés és az energetikai átállás egyik fontos pillére lehet, amely jelentős gazdasági és technológiai lehetőségeket hordoz Magyarország számára.

A közlemény szerint a magyar mérnöki társadalom rendelkezik a szükséges szakmai tudással ahhoz, hogy az akkumulátoripari fejlesztések szabályozott, ellenőrizhető és a környezeti terhelést minimalizáló módon valósuljanak meg az országban.