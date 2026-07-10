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Közérdekű Balaton Sport

Az alacsony vízállás még a Kékszalag vitorlásversenyre is hatással van

mfor.hu

Módosítani kellett az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásverseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. 

A rendező magyar szövetség sajtóközleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét.

A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről.

A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül, cserébe a megméretés a hazai vitorlás közösség számára a lehető legszélesebb körben nyitott marad – írták.

Jelenleg mindössze 66 centiméter a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat.

Az 55 centis várható átlagos vízállás 60 centivel kevesebb az ideálisnál, és 40 centivel marad el a tavalyi értéktől.

Elég aggasztó a helyzet.
Elég aggasztó a helyzet.
Fotó: MTI

A rendezőség a Keszthelyi-öböl adottságait megvizsgálva megállapította, hogy az eredeti bójapozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a Kékszalag mezőnyének legalább tíz százaléka számára lehetetlenné tenné az indulást. A modern katamaránokat az állítható uszonyuk miatt a probléma kevésbé érinti, de a klasszikus és a nagy tőkesúlyos hajók számára a 240 centis vízmélység garantálása a teljes útvonalon alapfeltétele a biztonságos versenyzésnek.

„Alaposan elemeztük a helyzetet a vízállás és az elmúlt évek Kékszalag-mezőnyeinek szempontjából, és azt a döntést hoztuk, hogy a 240 centiméteres mélységet mindenképpen biztosítani kell a sikeres lebonyolításhoz. Az eredeti bójapozíciónál a vízmélység alacsonyabb lett volna, mint az ötven éven át rekordtartó Nemere II. 220 centiméteres merülése, azaz lehetetlenné tette volna a történelmi hajók jelentős részének a részvételét” – mondta Verebély Tibor versenyrendező.

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