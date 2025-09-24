Az állománygyűlésen pattant el a húr – fél Budapesten leállt a szemétszállítás?

A Blikk információi szerint a kukásautók nem indultak el hajnalban a szokásos útjukra az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem. Úgy tudják, Érden, Gödöllőn, Rákospalotán, Óbudán, és Gyöngyösön is leállt a szemétszállítás. A fővárosiak életét pedig a taxisok demonstrációja is megnehezítette szerda reggel – itt a rendőrségnek is intézkednie kellett a forgalom helyreállítása érdekében.

A lap úgy tudja, hogy az előzetesen be nem jelentett sztrájk a reggeli állománygyűlés nyomán pattant ki. Miután a vezetőség képviselője elsorolta, hogy milyen intézkedéseket tettek a munkakörülmények javítása érdekében,

„az elégedetlen kukások ezen felháborodtak, és ők is elkezdték felsorolni, milyen felszerelésük nincs . Ezután fajult el a helyzet annyira, hogy a kukások eldöntötték, nem vonulnak ki.”

A problémákról a Blikk így ír:

„Szerkesztőségünk a dolgozóktól kapott üzeneteiben az áll, hogy elégedetlenek a hulladékgazdálkodási terület egyes dolgozói, panasz van arra, hogy hiány van tisztasági csomagból, munkaruhából, bakancsból, a kukásautókhoz való alkatrészekből. Az egyik dolgozó állítása szerint a nyarat olyan IVECO kukásautón dolgozta végig, amiben nem működött a klíma. Súlyos állítás, miszerint leselejtezett járműveket állítanak újra szolgálatba, némi javítgatás után. A lomtalanításoknál – bármely kerületben is kezdődik el éppen – már a második napon elmaradások vannak. Állításaik szerint elmaradások vannak a zöldhulladék szállításában is. Az emberek kimerültek és elégedetlenek.”

A lap kereste a budapesti szemészállítésért felelős állami céget,a MOHU-t is, ám egyelőre nem kaptak választ kérdéseikre.

Szerda reggel az óbudai önkormányzat számolt be arról, hogy nem szállították el a lomokat a kerület egyes területein, ahol éppen zajlik a lomtalanítás. A lakosságot arra kérték, hogy szerdán ne készítsenek ki újabb lomokat.