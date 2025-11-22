1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Közérdekű Auchan Nébih

Az Auchanban vett ásványvizet? Jobb, ha nem iszik belőle

mfor.hu

Mikrobiológiai problémát talált a Nébih a hipermarket-lánc által forgalmazott szénsavmentes ásványvíznél, ezért visszahívta a terméket. 

Visszahívta a polcokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az Auchan Kedvenc Primavera 1,5 literes kiszerelésű ásványvizet. A hatóság közlése szerint a jelzett szénsavmentes ásványvíz mikrobiológiailag nem megfelelő.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes palackozású szériájából a 2026.06.18. minőségmegőrzési idejű tételeket ne fogyasszák el. Az ásványvizet a lajosmizsei Magyarvíz Kft. állítja elő, amelynek tulajdonosa az olaszországi bejegyzésű Acqua Minerale San Benedetto S. P. A.

Brüsszeli pénzt használ a kormány

Egymilliárd forint uniós forrásból fejlesztik a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot.

Óriási füstfelhő Budapesten, kigyulladt egy háztető a Bazilikánál

Kollégánk helyszíni képei.

Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

Ön is találkozhat a járművekkel.

Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

309 jelölt-jelölt közül lehet választani.

Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja

Novák Katalin a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a piacra is kilépett.

Trump aláírt, majd demokratázott egy jó nagyot

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy aláírta azt a törvényjavaslatot, amely elrendeli minden, a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos irat nyilvánosságra hozatalát.

Ők már biztos nem kapják meg a 14. havi nyugdíjat

A 65 éven felüliek egy része mégsem kaphatja meg a beígért 14. havi nyugdíjat. 

Így spórolhatnak tízezreket az építőipari vállalkozások a biztosításon

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező- és tervezővállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Jobb, ha tudja, 12 órára leáll az egyik nagybank

Rendszerfejlesztési munkák miatt a héten és a jövő héten is több órára leáll az Erste Bank valamennyi szolgáltatása.

Gigabírságot kapott az About You, több százezer magyar vásárlót is kompenzálniuk kell

Megtévesztő akciók, pszichés nyomás miatt büntetett a GVH.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

