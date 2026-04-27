Az egyéni vállalkozóknak hozott fontos híreket a NAV

Az egyéni vállalkozóknak készített szja-bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésére álló online számla- és pénztárgépadatokat, illetőleg a szocho- és járulékadatokat, amit az idei legnagyobb újításának nevez hétfői közleményében Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A fejlesztés nemcsak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is, amivel az egyéni vállalkozók biztonságos és kiszámítható működését támogatja – írták.

Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat: ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásba. Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó szja-tervezetében feltünteti az online számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat – ismertette a közlemény.

A fejlesztés jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése és a bevallások pontosságának növelése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyre több, már rendelkezésére álló, adatot mutat vissza és épít be a tervezetekbe, így azok egyre teljesebbé és megbízhatóbbá válnak, miközben az adózók terhei érezhetően csökkennek. Az adatok kiajánlása révén az átalányadózó egyéni vállalkozók szja-bevallása gyakorlatilag néhány kattintással ellenőrizhető és benyújtható – emelte ki a hivatal.

A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozók, valamint azok az átalányadózók, akik nem adtak be a tavalyi év minden negyedévében egyszerűsített járulékbevallást, az eSZJA portálon megjelenített, az online számla és az online pénztárgép rendszerbe beérkezett bevételi adatok felhasználásával készíthetik el a bevallásukat, a költségadatok és az igénybe vett kedvezmények (például kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék) adatainak beírása után – ismertette a NAV.

Az elmúlt évek digitalizációs fejlesztéseinek köszönhetően az adózás már adatvezérelt környezetben működik. A hivatal jelentős mennyiségű strukturált információval rendelkezik az online számla rendszerből, az elektronikus és online pénztárgépekből, valamint más adatszolgáltatási csatornákból. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a bevallási tervezetek valós, ellenőrzött adatokon alapuljanak – tette hozzá a NAV.

A NAV idén mintegy 5,6 millió adózónak készített bevallási tervezetet az eSZJA-rendszerben, beleértve a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és áfás magánszemélyeket is. A mostani fejlesztés egy újabb lépés afelé, hogy a bevallás a vállalkozóknak is egy gyors, egyszerű és átlátható folyamattá váljék, amelyben az adózóknak egyre kevesebb manuális teendőjük marad – jegyezte meg az adóhatóság.

(MTI)

