Az éjjel megint tízmilliárdokkal zsonglőrködött Orbán Viktor

A legfrissebb (augusztus 31-én este megjelent) Magyar Közlönyben összesen mintegy 124,9 milliárd forintnyi összeget csoportosított át egy kormányhatározatban Orbán Viktor.

A legnagyobb tételt a Rezsivédelmi Alap terhére mozgatják meg, ez 82,23 milliárd forintot jelent, de a Pénzügyminisztérium központi tartalékait is megcsapolják 30,79 milliárddal, és ezen felül további 11,8 milliárdnak találnak új helyet.

A pénzből jut a Nemzeti Sportügynökségnek kicsit több mint 4 milliárd, de az Országos Mentőszolgálat is több mint 10 milliárd többletforráshoz jut, leesik az Energiaügyi Minisztériumnak is 6,3 milliárd, illetve a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak is 6,5 milliárd egyéb működési célú kiadások jogcímen.

Messze a legnagyobb kiadási tételt azoban a Nemzeti Vízművek Zrt. jogcím alatt találjuk, ahol a regionális víziközmű társaságok forrásjuttatásainál szintén egyéb működési célú kiadások alatt szerepel 63,5 milliárd forint többletjuttatás.