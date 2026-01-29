Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

A tárcavezető azt írta, hogy a Fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, amit elmulasztott megtenni.

Nagy Márton így folytatta: „a kötelezettségeit mindenkinek meg kell fizetnie, ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be”, ami lehetővé teszi a magyar állam számára, hogy hozzáférjen az adós számlájához, a fennálló tartozás behajtása érdekében.

A tárcavezető szerint „a bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A Főváros sem áll a törvények felett!”

Kíváncsian várjuk Karácsony Gergely főpolgármester reakcióját.