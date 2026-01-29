1p
Közérdekű Budapest Karácsony Gergely Nagy Márton

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

mfor.hu

A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! – erről posztolt a közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A tárcavezető azt írta, hogy a Fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, amit elmulasztott megtenni. 

Nagy Márton így folytatta: „a kötelezettségeit mindenkinek meg kell fizetnie, ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be”, ami lehetővé teszi a magyar állam számára, hogy hozzáférjen az adós számlájához, a fennálló tartozás behajtása érdekében.

A tárcavezető szerint „a bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A Főváros sem áll a törvények felett!”

Kíváncsian várjuk Karácsony Gergely főpolgármester reakcióját.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt.

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a HVG-nek adott interjút.

Új bejelentés a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Bejelentés jött a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Nagy Márton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások januári rezsiszámlájának 30 százalékos átvállalását.

Lopott Porschék és ezer liter pezsgő: nagy fogásuk volt a fináncoknak Szabolcsban

Lopott Porschék és ezer liter pezsgő: nagy fogásuk volt a fináncoknak Szabolcsban

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint ezer liter pezsgőt és rendszám nélküli autókat találtak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portán.

Ilyet is régen láttunk: olcsóbb lett a gázolaj

Ilyet is régen láttunk: olcsóbb lett a gázolaj

A benzin ára nem változott, de a dízelért kevesebbet kell fizetni. 

Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.  

Fontos dokumentum érkezik hamarosan minden magyar településre

Fontos dokumentum érkezik hamarosan minden magyar településre

Már folyik a választási hirdetmények kihelyezése.

Égették a pénzt, napi 150 milliót – ugye sejti, mire ment el?

Égették a pénzt, napi 150 milliót – ugye sejti, mire ment el?

A kormány egyik nemrég indult országos akciójának méregdrága részleteire derült fény, hosszas adatigénylés útján.

Bestiális: a Parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Bestiális: a parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Egy férfi fenyegetőzött nyíltan, aki még a vezető politikus édesanyját sem kímélte. 

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168