Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

A Telex által megismert dokumentumok bebizonyították, hogy a Míkonoszon lévő Villa Nicole luxusvilla Matolcsy Ádámhoz köthető.

A Telex a míkonoszi nyaraló létezéséről több különböző forrástól értesült, de pontosan beazonosítani csak a nemrégiben megismert dokumentumok alapján tudták – számol be róla a portál. A luxusingatlant Matolcsy Ádám a feleségéről nevezte el Villa Nicole-nak. 

A lap forrásai fotókkal bizonyították, hogy a míkonoszi villában 2022-ben már folytak az átalakítások, valamint az ingatlan pontos lokációját is megerősítették. Ugyanakkor mivel tavasszal Görögországban a földhivatali adatbázis átállás alatt volt, nem tudták a források állításait minden kétséget kizáróan bizonyítani.

A pár hónappal később megismert iratok között viszont egy 1413 eurós (közel 560 ezer forint) villanyszámlára bukkant a lap, amit két hónapra, 4748 kilowattórás fogyasztás után, 2025 januárjában küldött ki a szolgáltató a Báthory 2015 Kft. athéni fióktelepe részére. Ezen az ingatlan pontos címe nem, csupán a környék neve szerepelt.

A Báthory 2015 Kft. visszatérő szereplője a Matolcsy-körhöz köthető ügyeknek. A cég vezérigazgatója Valkó Mihály, a Quartz Befektetési Alapkezelő vezetője, tulajdonosa pedig a Millymo Zrt., amit a Felis Magántőkealap tulajdonol. Két éve mutatta ki a Direkt36, hogy a magántőkealap mögött Száraz István áll, a Quartznak szintén ő a tulajdonosa. A cégnek júniusban megváltozott a tulajdonosi szerkezete, Száraz István mellett a részvényesek között felbukkant Sándor Tamás ügyvéd, Matolcsy Ádám bizalmi embere, és a szintén Matolcsyékhoz köthető, dubaji ingatlanügyleteket lebonyolító, Dubajban működő Minelley nevű cég is. 

Az ingatlanportfólió görög tagja: a Villa Nicole

Villa Yasmina néven több szálláshely is fut Míkonoszon, a Telex találatai viszont nem egyeztek a villanyszámlán található környékkel. Miután átnézték az összes szóba jöhető opciót, rábukkantak a Google Mapsen mostanra Villa XY-ként fellelhető, a térkép szerint végleg bezárt ingatlanra, ami pontosan ugyanoda van bejelölve, mint a Villa Nicole néven futó ingatlan.

A Matolcsy Ádámhoz köthető Villa Nicole
Fotó: Olvasói fotó / Telex

A Villa Nicole adatlapján nincsenek ugyan képek, de a Villa XY-hoz írt 2018-as fotós vélemények (amik a cikk megjelenésekor már nem elérhetők) alapján beazonosították, hogy a medence és a villa tartóoszlopai megegyeznek azokkal a fotókkal, amiket a felújítás egy pontján az ügyre rálátó forrásunktól kaptak, ezeket 2025 második felére biztosan kicserélték. A portál értesülései szerint a névválasztás nem véletlen: a Villa Nicole Matolcsy Ádám feleségéről kapta a nevét.

A Telex által látott dokumentumok szerint a villát 2024. január elsejétől lízingszerződésen keresztül bérelte Stofa György cége, a SRES Zrt. a Báthory 2015 Kft. athéni fióktelepétől. Az iratok alapján a míkonoszi ingatlant havi ötezer euróért (közel kétmillió forinté) bérelte a SRES Zrt. Végül a Telex görög forrásainak segítségével megtudta a helyi ingatlan-nyilvántartás alapján, hogy

az ingatlan kizárólagos tulajdonosa 2022 februárjától a Báthory 2015 Kft., a ház pedig egy 6174 négyzetméteres telken áll.

Az ingatlan Túrlosz településen található, ami leginkább az új kikötőjéről ismert, ide futnak be a turisták ezreit szállító tengerjáró hajók. 

A Villa Nicole felújításának kivitelezője információnk szerint a Raw Development Kft. volt, ami Matolcsy Ádám másik régi barátjának, Somlai Bálintnak a cége. A Raw Development Kft. felfutása nagyban köszönhető a Magyar Nemzeti Bank (MNB), valamint a jegybanki alapítvány megbízásainak, többek között erre jutott az Állami Számvevőszék márciusi jelentése is. Információink szerint

a felújítás eurómilliós nagyságrendű volt.

A Telex arról is ír, hogy a Villa Nicole-hoz hasonló míkonoszi ingatlanok értéke akár 2 milliárd forint is lehet.

