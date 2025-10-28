Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Európai Unió Navracsics Tibor

Az uniós forrásokról beszélt Navracsics Tibor

mfor.hu

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a 3. helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában.

Navracsics Tibor közölte: a 2014-2020-as pénzügyi keret elszámolása még zajlik. Magyarország 98,9 százalékát hívta le a teljes, 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot.

A tárcavezető az elszámolás végére jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. Hozzátette: az időszakban 52 ezer sikeresen megvalósult projektet finanszíroztak az uniós forrásokból.

Aztán jött a következő ciklus 

A 2021-2027-es időszak lényegesen bonyolultabb körülményeket teremt. Annak ellenére, hogy a 2022 júniusban hivatalba lépett kormány konszenzusra jutott 2022-ben az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodásról és a Nemzeti Helyreállítási Tervről is, az Európai Unió Tanácsa három operatív programnál (TOP Plusz, IKOP, KEHOP) az állami közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos korrupciós kockázatokra hivatkozva 55 százalékos felfüggesztést szavazott meg.

3150 milliárd forintot fizettek ki ebben a ciklusban
3150 milliárd forintot fizettek ki ebben a ciklusban
Fotó: Navracsics Tibor Facebook oldala

A tárgyalásokon akkor Magyarország vállalta, hogy a 15 százalékos uniós átlag alá mérsékli az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányát. Ennek köszönhetően 2023-2024-ben a hét legjobb uniós tagállam közé került az ország, és jelenleg a 27 tagállam közül három van, ahol 15 százalék alatt van ez a mutató, közöttük Magyarországon. 

Összegzése szerint eddig 1314 milliárd forint uniós forrás érkezett a 2021-2027-es pénzügyi időszakban, ebből idén októberig 439 milliárd forint és 176 felhívást jelentettek meg. A kifizetett támogatások meghaladják a 3150 milliárd forintot.

A jelentős eredmények között említette a miniszter a Versenyképes járások programot is, amely 2025 januárjában indult. A megyei jogú városok járásaiban 500 millió forint a fejlesztési keret és minden további járásban egységesen 250 millió forint áll rendelkezésre. Mind a 174 járásban sikerült kialakítani a projektlistát a jövőre szükséges fejlesztésekről is.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

"Micsoda tragédia! – Orbán Viktor a kenyai repülőgép-katasztrófáról

A miniszterelnök részvétét fejezte ki a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

Halottak napja: így járnak majd a tömegközlekedési eszközök a hétvégén

Halottak napja: így járnak majd a tömegközlekedési eszközök a hétvégén

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – tudatta a társaság kedden az MTI-vel.

Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

A benzin ára literenként 2 forinttal, a gázolajé 8 forinttal emelkedik. 

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

Az idén szeptemberben a hazai használtautó-piacon kínált személygépkocsik 38,3 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 26,8 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,6 százaléka 5-10 millió forintos árkategóriába tartozott, míg 13,4 százalékuk 10 millió forint fölötti volt a használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott szeptemberi jelentése szerint.

Nemzeti Menet vagy Békemenet: újabb számok láttak napvilágot

Nemzeti Menet vagy Békemenet: újabb számok láttak napvilágot

A médiában kibontakozó, talán minden eddiginél intenzívebb számháború kapcsán viszonylag egyértelműen foglaltak állást a magyarok: 20 százalék szerint inkább a Békemeneten, 42 százalék szerint a Nemzeti Meneten voltak többen – írja az Europion

Így igényelhető vissza az édesanyák szja-kedvezménye

Így igényelhető vissza az édesanyák szja-kedvezménye

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is – közölte a NAV.

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

Holnap tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a javaslatot. 

Pert vesztett az MNB alapítvány vagyonkezelője, válaszolnia kell

Pert vesztett az MNB alapítvány vagyonkezelője, válaszolnia kell

A Transparency International Magyarország indította a pert.

A gyermekvédelemről rendeznek ma vitát a parlamentben

A gyermekvédelemről rendeznek ma vitát a parlamentben

A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága címmel tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát hétfőn az Országgyűlés.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168