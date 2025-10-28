Az uniós forrásokról beszélt Navracsics Tibor

Navracsics Tibor közölte: a 2014-2020-as pénzügyi keret elszámolása még zajlik. Magyarország 98,9 százalékát hívta le a teljes, 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot.

A tárcavezető az elszámolás végére jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. Hozzátette: az időszakban 52 ezer sikeresen megvalósult projektet finanszíroztak az uniós forrásokból.

Aztán jött a következő ciklus

A 2021-2027-es időszak lényegesen bonyolultabb körülményeket teremt. Annak ellenére, hogy a 2022 júniusban hivatalba lépett kormány konszenzusra jutott 2022-ben az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodásról és a Nemzeti Helyreállítási Tervről is, az Európai Unió Tanácsa három operatív programnál (TOP Plusz, IKOP, KEHOP) az állami közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos korrupciós kockázatokra hivatkozva 55 százalékos felfüggesztést szavazott meg.

3150 milliárd forintot fizettek ki ebben a ciklusban

Fotó: Navracsics Tibor Facebook oldala

A tárgyalásokon akkor Magyarország vállalta, hogy a 15 százalékos uniós átlag alá mérsékli az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányát. Ennek köszönhetően 2023-2024-ben a hét legjobb uniós tagállam közé került az ország, és jelenleg a 27 tagállam közül három van, ahol 15 százalék alatt van ez a mutató, közöttük Magyarországon.

Összegzése szerint eddig 1314 milliárd forint uniós forrás érkezett a 2021-2027-es pénzügyi időszakban, ebből idén októberig 439 milliárd forint és 176 felhívást jelentettek meg. A kifizetett támogatások meghaladják a 3150 milliárd forintot.

A jelentős eredmények között említette a miniszter a Versenyképes járások programot is, amely 2025 januárjában indult. A megyei jogú városok járásaiban 500 millió forint a fejlesztési keret és minden további járásban egységesen 250 millió forint áll rendelkezésre. Mind a 174 járásban sikerült kialakítani a projektlistát a jövőre szükséges fejlesztésekről is.

(MTI)