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Közérdekű Sulyok Tamás vagyonnyilatkozat

Az utolsó tollvonás: nyilvánosságra hozták Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozatát

mfor.hu

Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozata szerint a volt köztársasági elnöknek továbbra sincs autója vagy nagy értékű ingósága, ugyanakkor öt ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel, valamint több mint 77 millió forintos megtakarítással állampapírban, kötvényekben, NYESZ-en és bankszámlán.

Sándor-palota közzétette Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozatát. A dokumentum alapján a volt köztársasági elnöknek továbbra sincs autója, illetve nagy értékű ingósága – szúrta ki az Index.hu.

A korábbi államfő öt ingatlan tulajdonosa, nagyrészt fele részben, ezek az alábbiak:

  • egy szegedi 45 négyzetméteres lakás, 1992 óta;
  • egy szegedi 117 négyzetméteres lakás, 1997 óta;
  • egy domaszéki 3223 négyzetméteres szántó egy 60 négyzetméteres üdülőtanyával, 1991 óta;
  • egy balatonkenesei 1424 négyzetméteres kivett területen egy 90 négyzetméteres családi ház 1997 óta;
  • egy II. kerületi 72 négyzetméteres társasházi lakás garázzsal, 2021 óta.

A volt köztársasági elnök megtakarításai záró vagyonnyilatkozata alapján:

  • állampapírban 16,9 millió forint;
  • nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) 13,8 millió forint;
  • kötvényekben 19,1 millió forint;
  • valamint 28 millió forint hitelintézeti számlakövetelése van.

Sulyok Tamásnak a megtakarítások mellett azt nem kellett megjelölnie, hogy államfőként mennyi bevétele volt, de azt igen, hogy az Alkotmánybíróság elnökeként havi bruttó 1 millió és 5 millió forintot keresett.

Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása 2026. július 20-án megszűnt, ezt követően pedig az államfői feladat- és hatásköreit teljes jogkörrel Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja. Mindaddig, amíg az Országgyűlés által megválasztandó új köztársasági elnök hivatalba nem lép.

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