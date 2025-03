Azonnal korlátozást vezetett be a Lidl, a Tesco és a Spar a kormányzati lépés miatt

Intézkedett a Spar is: a cég boltjaiban a mérendő termékeknél 3 kiló, egyéb termékeknél 10 darab a maximális mennyiség. Az 1 literesnél vagy 1 kilósnál nagyonn kiszereléseknél pedig 10 liter, illetve 10 kiló a limit.

„A Tesco mennyiségi korlátozást vezetett be ”– mondta a portálnak Hevesi Nóra, a cég kommunikációs vezetője. Ennek értelmében tejből 1 kartonnal, tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) 4 darabot lehet venni.

A Lidl Magyarország korlátozást vezetett be a kereskedelmi vásárlók számára – mondta a portfolio.hu kérdésére Tőzsér Judit, a boltlánc kommunikációs vezetője. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet vásárolni az árrésstoppal érintett termékkörből a Lidl boltjaiban, ha a vevő áfás számlát kér. A korlátozás hétfőtől, vagyis az árréstop bevezetésének napjától él.

