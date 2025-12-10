1p

Közérdekű Egészségügy és egészségipar Fogyasztóvédelem

Babatápszereket hívnak vissza Magyarországon – itt nézheti meg az érintett termékeket!

mfor.hu

Önellenőrzés során derült fény problémára.

A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (bacillus cereus baktérium) jelenlétét mutatták ki – áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleményében.

Mint írták, a kimutatott baktérium ételmérgezést okoz, a szalmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.

Hozzátették, a Nestlé Hungária a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve  megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ezek az érintett termékek:

  • Lactogen Harmony 1 (6x500 gram) – gyártási tételszám: 53020346BB és 53030346BA, minőségmegőrzési idő: 2027.04.30.
  • Beba OPTIPro 1 (6x600 gram) – gyártási tételszám: 52870346BB, minőségmegőrzési idő: 2027.04.30.

