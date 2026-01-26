2p

Közérdekű Európai Unió

Balkáni fuvarozók blokád alá vontak pár határátkelőt

mfor.hu

Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia fuvarozói hétfő délben blokád alá vonták az Európai Unióval közös teherforgalmi határátkelőhelyeket – közölték az érintett szakmai szervezetek.

A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása.

A fuvarozók nehezményezik, hogy nem uniós állampolgárokként megszakítás nélkül csupán 90 napot tartózkodhatnak az EU területén, ez pedig megnehezíti a munkájukat. A fuvarozók a schengeni határ közelében parkolták le járműveiket, és teljes körű teherforgalmi blokádot terveznek.

Magyarország irányába a Szerbiával közös tompai, a röszkei és a hercegszántói határátkelőkön várható fennakadás.

Tompánál, Röszkénél és Hercegszántón is lehetnek fennakadások
Fotó: MTI
Fotó: MTI

A bejelentések szerint a kialakult helyzet az ellátási láncok működését is veszélyeztetheti. Montenegróban a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetsége ugyancsak délben lezárta a teherforgalmat a határátkelőhelyeken, valamint Bar kikötőjében.

A szervezet az ágazatot évek óta sújtó problémák azonnali rendezését követeli az illetékes hatóságoktól. A szervezők közlése szerint a tiltakozó akciók a követelések teljesítéséig tartanak. (MTI)

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

