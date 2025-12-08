2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közérdekű Gyermekvédelem Pintér Sándor

Beadta a felmondását a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója

mfor.hu

Erről ma tájékoztatta az intézmény vezetését Kovács-Buna Károly.

A hírt a Telex kérdésére Kovács-Buna is megerősítette. A megbízott igazgató a rá nehezedő pszichés nyomással és stresszel indokolta a lemondását, és hozzátette, hogy szerinte lejáratókampány zajlik ellene.

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták.

A Szőlő utcai ügyben a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását még május végén rendelték el emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. Ezen kívül többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították.

A Készenléti Rendőrség korábbi megalapozott gyanúja szerint a volt igazgató és élettársa több nehéz sorsú, tőlük anyagilag és érzelmileg függő nagykorú nőt vettek rá prostitúcióra és az abból származó bevétel átadására. Juhász Péter Pál ezeket a fiatal nőket papíron, névleg szintén foglalkoztatta a javítóintézetben, de ők ténylegesen nem dolgoztak ott.

A kormány kommunikációjával szemben – ami szerint a Szőlő utcai javítóintézet ügyében nincs kiskorú áldozat – az elmúlt időszakban többen is azt állították, hogy a javítóintézet igazgatója 13-14 éves korukban szexuális visszaéléseket követett el velük szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, milyen pénzből utaznak a Fidesz-közeli influenszerek Orbán Viktorral

Kiderült, milyen pénzből utaznak a Fidesz-közeli influenszerek Orbán Viktorral

Ismét médiakísérettel indult útnak Orbán Viktor.

Riadó Japánban, cunami elől menekülnek az emberek

Riadó Japánban, cunami elől menekülnek az emberek

A Japán Meteorológiai Hivatal szerint akár 3 méter magas cunami is elérheti Japán északkeleti partvidékét, miután hétfőn a partoktól távol egy 7,6-os magnitúdójú földrengés történt.

Csőstül jön a baj és a buszok is Budapestre

Csőstül jön a baj és a buszok is Budapestre

További új, modern dízel csuklós autóbuszok érkeztek a főváros járműflottába: hétfőtől öt új Mercedes-Benz Citaro busz a Széll Kálmán tér és Gazdagrét között közlekedő 139-es járaton kezdte meg útját – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Tárgyözön helyett ajándékozzon élményt! – A pislogó műkutyustól a repülőjegyig

Tárgyözön helyett ajándékozzon élményt! Karácsony, másképpen

Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa! – énekelte teli torokból az X generáció. Ma már a gyerek ritkán vesz könyvet a kezébe, és nem labdázik „csak úgy”, a játszótéren. Évről-évre egyre gyorsabban változik a slágerajándékok köre. Újabban a praktikus tárgyak helyett az élmények kerültek előtérbe.

Ma mosolyogni fognak a nyugdíjasok

Előrehozottan, ma utalják a megemelt összegű decemberi nyugdíjat.

Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak

Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak

Orbán Balázs szerint Gajdos László esetében az állatkert élén végzett munkája az irányadó 

Reagált a friss számokra Török Gábor, 2006 óta nem látott szoros befutó jöhet

Reagált a friss számokra Török Gábor, 2006 óta nem látott szoros befutó jöhet

Török Gábor a 21 Kutatóközpont felmérését értékelte.

Változnak idén a parkolási szabályok a két ünnep között

Változnak idén a parkolási szabályok a két ünnep között

A két ünnep közötti munkanapokon is fizetős lesz a közterületi parkolás.

21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye

21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye

A teljes népesség körében 4, a pártot választani tudók között 7, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 13 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt – derült ki a 21 Kutatóközpont november 21. és 28. között készült közösségi finanszírozású felméréséből, amit a 24.hu-n publikáltak.

Zsarol a kormány, ez hozhatja el az európai uniós forrásokat?

Zsarol a kormány, ez hozhatja el az európai uniós forrásokat?

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168