Beadta a felmondását a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója

A hírt a Telex kérdésére Kovács-Buna is megerősítette. A megbízott igazgató a rá nehezedő pszichés nyomással és stresszel indokolta a lemondását, és hozzátette, hogy szerinte lejáratókampány zajlik ellene.

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták.

A Szőlő utcai ügyben a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását még május végén rendelték el emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. Ezen kívül többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították.

A Készenléti Rendőrség korábbi megalapozott gyanúja szerint a volt igazgató és élettársa több nehéz sorsú, tőlük anyagilag és érzelmileg függő nagykorú nőt vettek rá prostitúcióra és az abból származó bevétel átadására. Juhász Péter Pál ezeket a fiatal nőket papíron, névleg szintén foglalkoztatta a javítóintézetben, de ők ténylegesen nem dolgoztak ott.

A kormány kommunikációjával szemben – ami szerint a Szőlő utcai javítóintézet ügyében nincs kiskorú áldozat – az elmúlt időszakban többen is azt állították, hogy a javítóintézet igazgatója 13-14 éves korukban szexuális visszaéléseket követett el velük szemben.