Bébiszittert kaphatnak a nyugdíjasok

A szakértő szerint a mesterséges intelligencia kiemelkedő szerepet fog játszani Szingapúrban az idősekkel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ez igaz lesz a rossz egészségi állapotuk miatt kórházba kerülők ellátására és az otthoni felügyeletre is. Egyebek mellett ez abban is jelentkezik, hogy a mai nyugdíjasoknak már nem idegen az informatika, így sokszor konzultálnak MI-eszközökkel az ügyes-bajos dolgaikkal kapcsolatban.

Szingapúr városállamának lakossága elöregszik, és a hatóságok kimatekozták, hogy nem tudnak kellő számú ápolót biztosítani az idősek ellátására. Így a mesterséges intelligenciához (MI) fordultak, amelyet többféleképpen is használhatnak.

