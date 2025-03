Bebiztosította magát az Orbán-kormány még újabb fél évre

Így ha adott esetben indokolttá válna a háborús veszélyhelyzet megszüntetése, legalább fél évig akkor is válsághelyzet maradhat az országban, amelyre hivatkozva jóval nagyobb felhatalmazással működhet a kormány, és például a parlamentet megkerülve, rendeleti úton kormányozhat.

Ha esetleg a háború tényleg véget érne, akkor is velünk marad legalább egy válsághelyet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!