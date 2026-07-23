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Közérdekű Magyar Péter Vitézy Dávid Rendőrség

Becsületsértés gyanúja miatt indulhat eljárás a Magyar Pétert leköpő férfi ügyében

mfor.hu

Bár Magyar Péter nem, de többen tettek feljelentést annak a férfinak az ügyében, aki szerdán leköpte a miniszterelnököt. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére azt írta:

az ügyben beérkezett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldték az illetékes ügyészségnek.

Szerdán a Rákospalota-Újpest vasútállomáson mutatta be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Magyar Péter a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. Tudósításunkat itt olvashatják:

A sajtótájékoztatóra vonattal mentek a Nyugati pályaudvarról, és amikor Magyar az indulás előtt a vasútállomáson sétálgatott, egy arra járó férfi leköpte. A kormányfő az esetre úgy reagált, hogy „jó egészséget”, majd hozzátette, „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”. Később egy közleményben jelezte a kormány, hogy Magyar úgy döntött, a történtek miatt nem tesz feljelentést.

Majd közösségi oldalán azt írta, hogy továbbra sem kér megerősített védelmet.

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