Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia plusz programban

A háztartások 2024. január közepétől egy éven át jelentkezhettek a zöldenergia termelésére és tárolására ösztönző programba. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát vállalta át a nyertesektől – írja az MTI. A benyújtási lehetőség lezárása után fél évvel a pályázatkezelő lényegében befejezte az elbírálási folyamatot.

Mint összegezték, a Napenergia plusz programban 21 228 család nyert el összesen 86,6 milliárd, átlagosan több mint 4 millió forintot.

A kifizetések gyors ütemben folytatódnak, 47,7 milliárd forintot, a megítélt forrásmennyiség 55 százalékát utalták már el a pályázóknak. A bejegyzés kitér arra is, hogy jól haladnak a kivitelezési munkálatok is, mostanáig 12 300 fejlesztésben összesen 71 megawatt beépített teljesítményű napelem és 114 megawattóra kapacitású energiatároló készült el. A Napenergia plusz programban támogatott projektek is hozzájárultak ahhoz, hogy a háztartási naperőművek száma tavasszal meghaladta a 300 ezret, a naperőművek beépített teljesítménye pedig júniusban átlépte a 8000 megawattot Magyarországon.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a családok jelenleg a vidéki otthonfelújítási programban kérhetnek támogatást napelemek telepítéséhez akár energiatárolóval együtt is. A vállalkozásokat a Jedlik Ányos Energetikai Program közeljövőben megnyíló felhívása segíti majd az ipari energiatárolók létesítésében – fűzte hozzá az EM.