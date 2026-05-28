Befutott a Tisza javaslata: lőttek az Orbán-kormányok alatt látott fizetéseknek

Benyújtotta a Tisza Párt két képviselője, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga azt a törvényjavaslatot, amely a kormányfő korábbi bejelentésének megfelelően jelentősen csökkentené a parlamenti képviselők fizetését, más náven tiszteletdíját, valamint az Országgyűlés működési költségeit írta meg a 24.hu portál.

Az előterjesztés szerint a képviselőknek, frakcióknak példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szerveknek. A javaslatot a kormánypárt gyorsan elfogadtatná,

már júliustól az új szabályokat alkalmaznák.

1,27 millió lehet az alap képviselői tiszteletdíj

A 2018-as fideszes törvénymódosítás óta az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a tárgyévet megelőző év nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresetek háromszorosa ezt kapják tárgyév márciusától a következő év februárjáig, ami jelenleg bruttó 2,18 millió forint.

A módosítás után a tiszteletdíj a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 1,8-szorosára csökkenne. A 24.hu úgy számol, hogy ez az alapjuttatás, a tavalyi havi átlagbér (bruttó 705 ezer forint) alapján ez 1,27 milliót jelent.

Ha azonban egy képviselő egy állandó bizottságnak is tagja, akkor a tiszteletdíjánál a szorzó már 1,8-szoros. A törvényalkotási bizottság tagságnál vagy legalább két állandó bizottsági tagságnál kétszeres a szorzó. A frakcióvezetők a tiszteletdíj 2,65-szeresének megfelelő összegre jogosultak. A frakcióvezetők helyetteseinél a szorzó 2,4-szeres, ahogy az alelnököknél és a bizottsági elnököknél is.

Változás a mobiloknál

A Tisza Párt javaslata jelentősen szűkítené a képviselők által igénybe vehető juttatásokat, támogatásokat. Ezek részeként az Országgyűlés biztosítana ugyan mobiltelefont a képviselőknek, de ezt mindenki magának fizetheti.