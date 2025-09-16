Beintett a kormány a külföldi felvásárlónak

A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető általi felvásárlását – derül ki az NGM közleményéből. Mindezt arra a korábbi törvényre hivatkozva, amely a stratégiai jelentőségű ágazatokban történő felvásárlási kísérleteknél vétójogot ad a magyar kormány kezébe. Márpedig az NGM szerint a tejágazat ilyennek számít, több mint 15 ezer embernek ad munkát.

A hivatalos bejelentés 2025. június 5-én érkezett a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100%-os üzletrészét.

Beintett a kormány: a tejipari nagyágyú biztosan nem kerül külföldi kézbe

Fotó: MTI

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött. Az indok, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll a magyar államérdek veszélyeztetésének a lehetősége. A kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek.

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20%-át adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat – teszi hozzá az NGM.

A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja.