Beiskolázási támogatási körkép Budapesten

Több önkormányzatnál is kiderült, hogy különböző formában kínálnak megoldást a tanév eleji megterhelő anyagi helyzetre. A Pénzcentrum készített egy összeállítást, amelyből kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat.

Kőbánya, X. kerület: a 2023. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok részesülhetnek a 8 000 forintos vásárlási utalványban. A Kelet-pesti Tankerületi Központ által kerületben működtetett általános iskolák tanulói, valamint a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az iskolákban vehetik át az utalványokat. A kerületen kívül tanuló általánosiskolás-korú és a középiskolás-korú tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és a 2023/2024. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával – 2023. augusztus 28. és szeptember 15. között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában vehetik át az utalványokat.

A kerületek különböző jutattásokat adnak. Fotó: Depositphotos

Óbuda, III. kerület: beiskolázási támogatás akkor kérhető, ha a kérelmező családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 90 000 forintot, egyedülálló szülő esetén a 100 000 forintot. A beiskolázási támogatás összege általános iskolai tanuló részére 10.000 forint középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15 000 forint, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17000 forint. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal, augusztus 21. és november 30. között lehet benyújtani.

Kispest, XIX. kerület: az önkormányzat 2017. óta hagyományosan minden évben 1-1 millió forinttal támogatja a kerületi iskolákat a Kispesti Iskola Támogatási Alapból. A támogatást az iskolák – a jogszabályi kereteket között– saját belátásuk szerint használhatják fel akár iskolai kirándulások, akár eszközbeszerzések, akár felújítások megvalósítására.

Zugló, XIV. kerület: tanévkezdési támogatás akkor jár, ha a gyermeket gondozó családban, az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 110 000 forintot, és a család tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal, valamint ahol a gyermeket gondozó szülők vagy a gyermeket gondozó más törvényes képviselőjének valamelyike Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik. A tanévkezdési támogatás gyermekenkénti összege 10 000 forint, a kérelmet a gyermek törvényes képviselője a megfelelő nyomtatványon augusztus 1-október 31. napja között nyújthatja be.

Rákospalota, XV. kerület: a polgármester Újpalota iskoláztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a gyermeket nevelő személynek, akinek gyermeke az adott év szeptemberében egy köznevelési intézményben az első, ötödik, kilencedik, illetve középfokú tanulmányainak utolsó évfolyamát kezdi meg. A Újpalota iskoláztatási támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 250 000 forintot. A Újpalota iskoláztatási támogatás összege 25 000 forint, mely gyermekenként, az első, az ötödik, a kilencedik, valamint a középfokú tanulmányok utolsó évfolyamának megkezdésekor egyszer adható pénzbeli ellátás. A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet június 15-szeptember 30. közötti határidőn belül kell benyújtani

Csepel, XX. kerület: a csepeli önkormányzat 15 ezer forintos iskolakezdési utalványt biztosít minden, az általános iskola első osztályát szeptemberben kezdő csepeli gyermeknek. A Csepeli Gyermeksziget Program keretében biztosított támogatást a polgármesteri hivatal Családtámogatási Irodáján lehet igényelni.

Újpest, IV. kerület: beiskolázási támogatást biztosít azon újpesti lakcímmel rendelkező szülő részére, akinek gyermeke/fiatal felnőtt gyermeke 6. életévét betöltötte, de 23. életévét nem töltötte be, nappali tagozaton folytat tanulmányokat és önálló keresettel nem rendelkezik. A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, valamint fiatal felnőttenként egyszeri 15 000 forint. A kérelem elbírálása során jövedelemvizsgálat történik, az egy főre jutó jövedelemhatár 2 fő esetében 143 640 forint, 3 vagy ennél több fő esetében 119 700 forint. Emellett az önkormányzat tanszercsomaggal készül az első osztályos tanulóknak minden újpesti iskolába. A csomag tartalmaz gyurmát, vízfestéket, ragasztót, színesceruzát, vonalzót, valamint 100 százalékban újrahasznosítható kulacsot és uzsonnásdobozt.

Budavár, I. kerület: az iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 161 025 forintot, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142 500 forintot.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 forint.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be.

Hegyvidék, XII. kerület: beiskolázási támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 99 800 forintot. A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és még nem töltötte be a 25. életévét. A támogatás iránti kérelem szeptember 30-áig nyújtható be a Népjóléti Irodán. A támogatás összege tanulónként 16 000 forint.

Erzsébetváros, VII. kerület: az erzsébetvárosi beiskolázási támogatás feltétele, hogy az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 131 000 forintot. Összege 1 osztályosok esetében 20 ezer, 2-4 osztályosok esetében 25 ezer, 5. osztálytól nappali tagozaton tanulóknak 23 éves korig 30.000 forint/fő/év.

Józsefváros, VIII. kerület: a beiskolázási támogatás automatikusan jár minden első osztályos gyerek szüleinek, nem szükséges kérelmet benyújtani hozzá. A támogatás egy év végéig beváltható 15 ezer forint értékű vásárlási utalvány, amit a Józsefváros kártya elfogadó helyeken lehet beváltani. Ezen kívül van tanszergyűjtés is. Az odaérkező adományokat józsefvárosi rászoruló tanulók kapják meg.

Pesterzsébet, XXI. kerület: beiskolázási támogatás nyújtható, annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 százalékát (128 250 forint), vagy szülő vagy más törvényes képviselő által egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a szociális vetítési alap összegének 480 százalékát (136 800 forint). A beiskolázási támogatás összege tanulónként 6 000 forint, a kérelmeket július 1- szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. Ezek mellett az önkormányzat még tanszercsomagot biztosít a kerületi általános iskolák 1-4. osztályos tanulói számára, melyek az érintett iskolák közreműködésével kerülnek kiosztásra a tanév elején.