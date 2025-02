Bejött a BYD számítása Magyarországon?

A legnépszerűbb márka 2023-ban és 2024-ben is az MG volt, a hagyományos hajtásláncú autók ranglistáján nem történt változás. A vizsgált időszak nagy nyertese azonban a BYD, a márka iránti érdeklődés 2023-ról 2024-re több mint négyszeresére nőtt (900-ról 4000-re), így megelőzött minden rivális kínai márkát elektromos autózásban. Másik véglet a Dongfeng, ami az érdeklődők száma alapján 2023-ban még a ranglista 2. helyén volt, 2024-ben viszont a BYD és az OMODA is megelőzte. Az átlagárak a Dongfeng kivételével az összes vizsgált márka esetében csökkentek.

Miközben Szegeden épül a kínai BYD gyára, amely a tervek szerint már idén megkezdi a termelést, a magyar utakon is egyre több kínai autó közlekedik: a Használtautó.hu adatai alapján összességében az itthon is kapható kínai autómárkák közül az MG a magyarok kedvence.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!