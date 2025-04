Békéscsaba megkapta, amire várt

Elkészült az M44 gyorsforgalmi út az M5 autópálya és Szentkirály közötti szakasza, melynek köszönhetően Kecskeméttől immár Békéscsabáig 2x2 sávon 110 km/h sebességgel közlekedhetnek az autósok – számolt be a helyi portál, a Behir.hu az ünnepélyes keddi átadásról, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett Lezsák Sándor országgyűlési alelnök, Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett.

