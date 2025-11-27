2p
Bérlakások gyulladtak fel, legkevesebb 44-en meghaltak Hongkongban

Legkevesebb 44 ember meghalt Hongkong Taj Po kerületében, egy állami bérlakásokat érintő, súlyos tűzvészben. Több mint 270 embert továbbra sem találnak – számol be róla folyamatosan frissülő hírfolyamában a BBC.

A tűzoltók továbbra is küzdenek a lángokkal a Wang Fuk Court épületénél, ahol a tűz már több mint 18 órája ég.

A portál hozzáteszi, hogy három építőipari cég vezetőjét őrizetbe vették emberölés gyanújával, mivel a feltételezések szerint az épületben lévő gyúlékony anyagok – például háló és műanyag fóliák – miatt gyorsan elterjedt a tűz a komplexumban. A South China Morning Post (SCMP) szerint mintegy 50 font (22,7 kg) tűzijátékot is tároltak a helyszínen, ami miatt a lángok hamar elérték a felsőbb emeleteket.

63 éve ez Hongkong legpusztítóbb tűzesete. A halálos áldozatok száma már elérte az 1962 augusztusában a Sham Shui Po negyedben pusztító tűzvészét, amely 44 ember életét követelte, és több száz embert tett hajléktalanná. 1996 novemberében a Kowloonban található Garley Buildingben keletkezett tűz 41 ember halálát okozta, és 81-en megsérültek.

A feljegyzések szerinti legpusztítóbb hongkongi tűz 1948-ban történt, miután egy ötemeletes raktár földszintjén robbanás történt, ahol „veszélyes anyagokat” tároltak – írja az SCMP. A tragédia akkor 176 ember életét követelte.

