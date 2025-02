Beruházási sokk Magyarországon – van még esély?

A gazdasági szereplők várakozásai továbbra is pesszimisták. Az MNB vállalati konjunktúraindexe szerint bár némileg javultak az üzleti várakozások, a gazdasági helyzet megítélése romlik. A beruházásokat akadályozó tényezők között nem a banki hitelek elérhetősége vagy a kamatszint a legnagyobb gond, hanem a gazdasági bizonytalanság és a tőkehiány. Az Európai Unióból érkező források elapadása szintén jelentős problémát okoz, mivel korábban ezek a pénzek fűtötték a beruházásokat mind az állami, mind a magánszektorban.

