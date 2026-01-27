1p

Közérdekű parlament

Bestiális: a parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

mfor.hu

Egy férfi fenyegetőzött nyíltan, aki még a vezető politikus édesanyját sem kímélte. 

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, az Országgyűlés alelnöke közösségi oldalán jelentkezett egy bejegyzéssel. A politikus ebben közölte: üzenetet kapott, melyben őt és édesanyját meggyilkolásukkal fenyegették meg:

A poszt arról szólt, hogy két asszony lopni tanított egy nyolcéves kislányt, aki az egyik elkövetőnek dédunokája, a másiknak unokája volt... Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg a Mi Hazánk álláspontját, ez váltotta ki ezeket a vadállatias ösztönöket a kommentelőből. Ez pedig nem vélemény, nem indulat, nem „trollkodás”, hanem bűncselekmény.

Dúró megüzente: „engem nem lehet megfélemlíteni, a Mi Hazánk politikusaként mindig ki fogom mondani az igazságot.” Az ügyet viszont komolyan veszi, ezért feljelentést tesz, remélve, hogy a hatóságok gyorsan a megölésünkkel fenyegető elkövető nyomára akadnak – folytatta posztját a politikus.

 

Vigyázat, nem egyszerre érkeznek a nyugdíjak

Külön időpontban érkezik februárban a számlákra a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj, ez utóbbit egy nappal később utalják. Akinek pedig a postás kézbesíti a járandóságát, ehhez képest pár nap múlva kapja meg a teljes összeget.

Balkáni fuvarozók blokád alá vontak pár határátkelőt

Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia fuvarozói hétfő délben blokád alá vonták az Európai Unióval közös teherforgalmi határátkelőhelyeket – közölték az érintett szakmai szervezetek.

Még mindig van, ahol veszélyes levegőt venni Magyarországon

De a helyzet összességében javult a múlt héthez képest.

Fontos határidő közeleg – akár ezen is múlhat áprilisban a parlament összetétele

Február 2-áig döntést kell hozni.

Egy tragédia nyomán követel változást Vitézy Dávid a budapesti hidakon

Tragédiákat lehetne megelőzni vagy felderíteni ezzel Vitézy szerint.

Meghátrál a fideszes polgármester – ünnepelhet a tiszás jelölt és a helyi civilek

Marad a helyén a szemesi pálya és a csapat.

Mi is az a bútormentő szolgálat?

Ha most rendezné be a lakását, és haladni akar a korral, nem árt figyelni a legfrissebb trendekre, amelyek túlmutatnak a divaton. Fenntarthatósági szemléletet, illetve „vissza a természethez” életfilozófiát sugallnak.

Nem lesz otthon a választások napján? Így voksolhat mégis

A választások időpontja után már pontosan tudható, melyik naptól nyújthatnak be kérelmeket a választópolgárok, de kiderült az is, mikor rajtol a hivatalos kampány. Kevesebb mint három hónap múlva tehát új Országgyűlést választ Magyarország. Íme néhány a részletek közül.

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

Elindult a panelházak energetikai korszerűsítését támogató Budapesti Zöld Panelprogram – közölte Karácsony Gergely a főpolgármester csütörtökön.

Rossz hírünk van az autósoknak: drágult a benzin a kutakon

Egy forinttal emelkedett a benzin ára szerda óta. 

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

