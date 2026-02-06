Beszállt a magyar választási kampányba Donald Trump

Saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön jelentette be Donald Trump, hogy a regnáló magyar miniszterelnök győzelmét szeretné látni az április 12-i országgyűlési választásokon.

„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el” – állította az amerikai elnök. Majd Trump hozzátette, hogy elnöksége alatt Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata új szintre lépett az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően.

Úgy folytatta, hogy nagy várakozással tekint arra, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozzon a magyar kormányfővel annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kivételes úton.

Majd úgy zárta sorait, hogy büszkén támogatta Orbán Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számára, hogy ezt ismét megteheti.

Orbán Viktor Facebook-oldalán mondott köszönetet az amerikai elnöknek.