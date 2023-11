Bezzeg a lengyelek! A zloty jobban teljesített, mint a forint

Ezen a héten egy egyszerű, az árfolyamváltozásokról szóló cikkünket nézték meg a legtöbben a Facebookon. Sok hozzászólás is érkezezett, legtöbb olvasónk e hír kapcsán is a kormány által terjesztett mémre, a kabinet nindzsáira asszociált.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a forint csak a második helyre került az adott időszakban, miután például a cseh korona vagy éppen a román lej még gyengült is. Persze ennek számos oka van, ebben is próbáltak megfejtést találni az olvasóink:

János szerint:

Teljesen mindegy, hogy éppen ki kormányoz. (Ez persze nem teljesen igaz.). A baj az a rendszerváltáskor kezdődött. Rossz irányba indult a magyar gazdaság. 1. Meglevő gyárainkat eladták, bezárták, lebontották. Helyette a külföldi üzemek, gyárak kiszolgálói lettünk. Betanított munka, kicsi bér. Kicsi hozzáadott érték. Így a hasznot igazán a külföldi befektetők viszik el. Én így látom.!

Sándor pedig így gondolja:

A gengszterváltáskor szarták el az egészet (akik a tűz közelében voltak és bagóért mindent felvásárolták azok szerint épp ellenkezőleg), de emezeknek 13 év alatt annyi támogatásból, amit az EU küldött már mutatni kellett volna valamit, ami legalább hasonlít az európai jóléthez. Nem azt mondom, hogy arany folyjon a csapból is de ez se állapot, hogy az ország fele napról napra tengődik, a negyedének éhen halni sincs pénze, a maradék negyed meg a kormány és a holdudvar..

Margó szerint:

Pláne, hogy Orbán árulja az olcsó magyar munkaerőt. Azért ne menjünk már vissza az őskorig. A forint inflációja a jelenlegi kormány "remek" gazdaságpolitikájának köszönhető.

Ancsa véleménye:

Egy Na ezek az elvtársak is kanyar nélkül is beelőzték a szélmalom harcosunkat.

Attila szerint:

Már régen rávert minden környező és távoli pénznem...

József úgy véli:

A politikus bankárok az érdekeiknek és a tőzsdei bennfentes spekulációnak megfelelően hintáztatják a forintunkat!

Zsolt megjegyzése:

Köszönjük a nindzsáknak!

Csaba véleménye:

A bulgárokkal még versenyben vagyunk... már amíg be nem vezetik a eurót...

László amondó, hogy:

A nindzsa vezér ezt is elintézte..

Lonika kommentje:

Előre megyünk! Hasítunk!

