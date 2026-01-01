Bírság, feljelentés, őrizetbe vétel – a rendőrök sem unatkoztak szilveszter éjjel

Hat emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot Budapesten szilveszter este pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos jogsértések miatt a rendőrök és a közterület-felügyelők, hét esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Emellett a Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján 33, az V. kerületi Önkormányzat rendelete alapján három esetben történt intézkedés tiltott tűzijátékozás miatt.

Pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt összesen 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést, az intézkedések során 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el.

Idén szilveszterkor néhány kisebb kivételtől eltekintve Budapest egész területén tilos volt a 2. és 3. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékok felhasználása december 31-én és január elsején. A rendőrség pedig jelezte, hogy aki a rendeletet megsérti, 200 000 és 1 200 000 forint közötti közigazgatási bírságra számíthat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a csütörtöki közleményében jelezte, hogy rendőreik, a Készenléti Rendőrséggel, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával, valamint a fővárosi kerületek közterület-felügyeleteivel együttműködve, megemelt létszámmal voltak jelen Budapest közterületein. Elsősorban a turisták által látogatott csomópontokra, a tömegképző helyekre, valamint a belvárosi területekre koncentráltak.

Az éjszaka folyamán összesen 21 főt fogtak el testi sértés, kábítószer birtoklása, járművezetés ittas állapotban, eltiltás hatálya alatti járművezetés, rablás, rongálás, illetve garázdaság miatt, valamint négy körözöttet is elfogtak.