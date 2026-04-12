Bódis Krisztát nem zavarja, hogy sokan ráindultak

Bódis Kriszta a szavazatok több mint 30 százalékos feldolgozottsága mellett már több mint 62 százalékkal vezet Budapest 2-es számú országos egyéni választókerületében (5. 8. és 9. kerület). A második helyen a Fidesz-KDNP színeiben Dr. Ferencz Orsolya található 31 százalékkal. A Mi Hazánk jelöltje a harmadik, 3,36 százalékkal. A DK, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és Csárdi Antal független jelöltként eddig a másfél százalékot sem érik el.