Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

Orbán Viktor rendelete szerint a Központi Maradványelszámolási Alapból több mint 28 miliárd forintot átcsoportosítanak – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

A legnagyobb összeget, közel 23,2 milliárdot a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kapja, azzal a feltétellel, hogy el kell számolnia majd ezen összeg elköltéséről és vissza kell fizetnie. Ennek a pénznek a döntő részét, csaknem 19,7 milliárdot a tárca egyéb felhalmozású célú kiadásokra fordíthat, a többit, 3,6 milliárdot egyéb működési célokra.

Kap még 2 milliárdot a Miniszterelnöki Kabinetiroda is, kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos dologi kiadásokra, közel 1,5 milliárdot pedig az Agrárminisztérium mezőgazdasági szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadásokra.

A kormányfő egyúttal a fenntarthatósági és modernizációs vasúti fejlesztések előirányzat részére biztosított 2 milliárd forint felhasználási határidejét kitolta, 2025. december 31-éről 2027. szeptember 30-ára. Valamint, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a kormányhivatalok peres ügyeire biztosított kiadásokat legfeljebb közel 5,7 milliárd forinttal túllépheti.