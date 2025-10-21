Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

A kormányfő a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról döntött.

Orbán Viktor rendelete szerint a Központi Maradványelszámolási Alapból több mint 28 miliárd forintot átcsoportosítanak – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

A legnagyobb összeget, közel 23,2 milliárdot a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kapja, azzal a feltétellel, hogy el kell számolnia majd ezen összeg elköltéséről és vissza kell fizetnie. Ennek a pénznek a döntő részét, csaknem 19,7 milliárdot a tárca egyéb felhalmozású célú kiadásokra fordíthat, a többit, 3,6 milliárdot egyéb működési célokra.

Kap még 2 milliárdot a Miniszterelnöki Kabinetiroda is, kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos dologi kiadásokra, közel 1,5 milliárdot pedig az Agrárminisztérium mezőgazdasági szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadásokra.

A kormányfő egyúttal a fenntarthatósági és modernizációs vasúti fejlesztések előirányzat részére biztosított 2 milliárd forint felhasználási határidejét kitolta, 2025. december 31-éről 2027. szeptember 30-ára. Valamint, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a kormányhivatalok peres ügyeire biztosított kiadásokat legfeljebb közel 5,7 milliárd forinttal túllépheti.

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

Az adóhatóság országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején.

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Fennakadások a nemrég felújított pályaudvaron.

Ami a gazdagokban és a hajléktalanokban közös

Mindannyian kedvelik a méregdrága Costest. Hogy miért? Ez is kiderül a HajléktaLand című könyvből, amely egy olyan országba kalauzol el bennünket, amely hivatalosan nincs is. Egy mikrotársadalomba, amely a „normál” életformájú állampolgárok világával együtt létezik, milliók számára láthatatlanul.

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Elkezdődött a vaddisznók ritkítása a XII. kerületben

Budapest XII. kerületi önkormányzata elkezdte a vaddisznók befogását és gyérítését a Hegyvidéken. Az elmúlt hónapokban a kerületben garázdálkodó vaddisznókondáktól voltak hangosak az utcák és a sajtó: lassan nincs olyan hegyvidéki lakos, aki ne találkozott volna vadmalaccal közterületen – vagy éppen a saját kertjében.

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Tisza Párt előnye nőtt a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP-vel szemben. Az IDEA szerint most hárompárti parlament a valószínű 2026-tól, de nem a Mi Hazánkkal.

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Somlai Bálint balatonföldvári ingatlanától vált meg.

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megtörtént a Gulyás Gergely – Varga Judit találkozó Győrben.

Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Az egyik külső adatszolgálató jogosulatlan hozzáférést kapott a divatcég vásárlóinak adataihoz. Bankkártya-adatok nem kerültek ki, de e-mail címek, elérhetőségek igen. 

Véget ért a MÁV türelme, szigorítanak a pótdíjazáson

Véget ért a MÁV türelme, szigorítanak a pótdíjazáson

Nincs több engedékenység a helyszínen fizetőknek.

