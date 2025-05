Boldogságban nem túl erős Budapest

Koppenhága végzett az első helyen a világ legboldogabb városait rangsoroló idei listán, amelyet a Institute for Quality of Life állított össze, erről a Telex írt. A nemzetközi szervezet hatodik éve rangsorolja a városokat boldogság és élhetőség alapján, idén 82 különböző indikátort figyelembe véve.

A mutatókat hat témakörbe sorolják: polgárok bevonása, kormányzás, környezet, egészség, gazdaság és mobilitás. A lista élén észak- és nyugat-európai, valamint ázsiai városok szerepelnek. Az első tíz helyezett sorrendje így alakult:

A Budapesthez legközelebbi város, amely bekerült a legboldogabb városok élmezőnyébe, Bécs lett a 12. helyen. Az osztrák főváros 918 pontot ért el, ezzel 121 ponttal maradt el Koppenhágától. A régióból még Ljubljana végzett előkelőbb helyen, a 41. pozícióban.

Budapest nem került be a top 100-ba, a 700 pontjával a 110. helyen zárt, holtversenyben a kínai Vuhannal. Ennek ellenére több régiós várost is megelőzött, például Prágát (153. hely), Szófiát (155. hely) és Varsót (175. hely). A 200-as listára Budapest mellett egyetlen másik magyar város, Debrecen is felkerült, a 145. helyen.