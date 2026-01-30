1p
Közérdekű Rendőrség Ukrajna

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

mfor.hu

Összesen hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó email pénteken – közölte az ORFK.

„Bombariadó van a Városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést emailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát” – írta Facebook bejegyzésében Csőzik László, Érd polgármestere pénteken délután.

Még péntek délelőtt derült ki, hogy Hajdú-Biharban több iskola is fenyegető emailt kapott. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Hozzátették, hogy valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják – mint írták, a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén – idézi fel a Telex.

„A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz” – írta az ORFK, arra kérve mindenkit, hogy ha ilyen küldeményt kap, akkor értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el. 

Tavalyi összefoglalónk:

A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! – erről posztolt a közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt.

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a HVG-nek adott interjút.

Nagy Márton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások januári rezsiszámlájának 30 százalékos átvállalását.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint ezer liter pezsgőt és rendszám nélküli autókat találtak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portán.

A benzin ára nem változott, de a dízelért kevesebbet kell fizetni. 

Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.  

Már folyik a választási hirdetmények kihelyezése.

A kormány egyik nemrég indult országos akciójának méregdrága részleteire derült fény, hosszas adatigénylés útján.

