Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

„Bombariadó van a Városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést emailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a Polgármesteri Hivatal mindkét szárnyát” – írta Facebook bejegyzésében Csőzik László, Érd polgármestere pénteken délután.

Még péntek délelőtt derült ki, hogy Hajdú-Biharban több iskola is fenyegető emailt kapott. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Hozzátették, hogy valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják – mint írták, a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén – idézi fel a Telex.

„A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz” – írta az ORFK, arra kérve mindenkit, hogy ha ilyen küldeményt kap, akkor értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.

