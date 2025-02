Brüsszel döntött: életbe lépett a BPA-tilalom

Az Európai Bizottság még tavaly decemberben döntött arról, hogy biszfenol-A (BPA) nem engedélyezett olyan termékekben, amelyek élelmiszerrel vagy itallal érintkeznek. Ezek közé tartoznak többek között a fémdobozok bevonatai, az újrafelhasználható műanyag italos palackok és egyéb konyhai eszközök, de az élelmiszerek előállítása, feldolgozása, szállítása és tárolásakor használt berendezések is – derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden megjelent összefoglalójából. A döntés előzménye, hogy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos értékelésében arra a következtetésre jutott, a BPA potenciálisan minden korcsoportban káros hatással van az immunrendszerre.

