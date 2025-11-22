2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közérdekű Európai Unió

Brüsszeli pénzt használ a kormány

mfor.hu

Egymilliárd forint uniós forrásból fejlesztik a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot.

A Pilisi Parkerdő a felhasználók körében végzett felmérés után egymilliárd forintos beruházással fejleszti a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot európai uniós forrásból – közölte az erdőgazdaság az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az úthálózat fejlesztése öt települést érint, a túrák indulópontján három új parkolót alakítanak ki 93 férőhellyel, a meglévő erdei útvonalakon 8 pihenőpontot létesítenek, valamint egy új erdei kerékpárosösvényt jelölnek ki, egy másikat pedig felújítanak.

A Dömörkapu megállópontnál e-bike kölcsönzőt hoznak létre, a Pap rét megállópont mellett vendéglátóhelyet alakítanak ki, illetve megteremtik a csomagok és kerékpárok őrzésének feltételeit és több új kerékpárosforgalom-számlálót helyeznek ki. A beruházás konzorciumvezetője a Pilisi Parkerdő Zrt., partnerei az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség.

A Pilis Bike hálózatán a térség automata forgalomszámláló-rendszere három év alatt közel 220 ezer áthaladást regisztrált a 34 kijelölt tematikus útvonalon, legnagyobb bővülést Szentendrén és Sztaravodán mérték – ismertette az erdőgazdaság.

A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdőgazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komárom-Esztergom vármegyében a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi- és a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság, valamint a Csepeli-síkság területén. Évente 32 millió látogató keresi fel a területet, amelynek közel húsz százalékán nem folytatnak faanyagtermelést. A főváros közelsége miatt ezek az erdők a lakosság számára rekreációs és sportcélpontként is szolgálnak.

A társaság 250 főt foglalkoztat, 2022-ben 5,4 milliárd forint árbevételt ért el 150 millió forint adózott eredménnyel, 2023-ban a bevételek megközelítették a 9 milliárd forintot 200 millió forint adózott eredménnyel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az Auchanban vett ásványvizet? Jobb, ha nem iszik belőle

Az Auchanban vett ásványvizet? Jobb, ha nem iszik belőle

Mikrobiológiai problémát talált a Nébih a hipermarket-lánc által forgalmazott szénsavmentes ásványvíznél, ezért visszahívta a terméket. 

Óriási füstfelhő csapott fel

Óriási füstfelhő Budapesten, kigyulladt egy háztető a Bazilikánál

Kollégánk helyszíni képei.

Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

Ön is találkozhat a járművekkel.

Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

309 jelölt-jelölt közül lehet választani.

Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja

Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja

Novák Katalin a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a piacra is kilépett.

Trump aláírt, majd demokratázott egy jó nagyot

Trump aláírt, majd demokratázott egy jó nagyot

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy aláírta azt a törvényjavaslatot, amely elrendeli minden, a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos irat nyilvánosságra hozatalát.

Ők már biztos nem kapják meg a 14. havi nyugdíjat

A 65 éven felüliek egy része mégsem kaphatja meg a beígért 14. havi nyugdíjat. 

Így spórolhatnak tízezreket az építőipari vállalkozások a biztosításon

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező- és tervezővállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Jobb, ha tudja, 12 órára leáll az egyik nagybank

Rendszerfejlesztési munkák miatt a héten és a jövő héten is több órára leáll az Erste Bank valamennyi szolgáltatása.

Gigabírságot kapott az About You, több százezer magyar vásárlót is kompenzálniuk kell

Gigabírságot kapott az About You, több százezer magyar vásárlót is kompenzálniuk kell

Megtévesztő akciók, pszichés nyomás miatt büntetett a GVH.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168