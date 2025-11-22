Brüsszeli pénzt használ a kormány

A Pilisi Parkerdő a felhasználók körében végzett felmérés után egymilliárd forintos beruházással fejleszti a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot európai uniós forrásból – közölte az erdőgazdaság az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az úthálózat fejlesztése öt települést érint, a túrák indulópontján három új parkolót alakítanak ki 93 férőhellyel, a meglévő erdei útvonalakon 8 pihenőpontot létesítenek, valamint egy új erdei kerékpárosösvényt jelölnek ki, egy másikat pedig felújítanak.

A Dömörkapu megállópontnál e-bike kölcsönzőt hoznak létre, a Pap rét megállópont mellett vendéglátóhelyet alakítanak ki, illetve megteremtik a csomagok és kerékpárok őrzésének feltételeit és több új kerékpárosforgalom-számlálót helyeznek ki. A beruházás konzorciumvezetője a Pilisi Parkerdő Zrt., partnerei az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség.

Kapcsolódó cikk 150 milliárdból fejlesztik a kerékpárutakat 4 év alatt

A Pilis Bike hálózatán a térség automata forgalomszámláló-rendszere három év alatt közel 220 ezer áthaladást regisztrált a 34 kijelölt tematikus útvonalon, legnagyobb bővülést Szentendrén és Sztaravodán mérték – ismertette az erdőgazdaság.

A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdőgazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komárom-Esztergom vármegyében a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi- és a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság, valamint a Csepeli-síkság területén. Évente 32 millió látogató keresi fel a területet, amelynek közel húsz százalékán nem folytatnak faanyagtermelést. A főváros közelsége miatt ezek az erdők a lakosság számára rekreációs és sportcélpontként is szolgálnak.