Brutálisan felforrósodtak a sínek, lépnie kellett a MÁV-nak

„Az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent. A sínekben a hőtágulás miatt nagy mechanikai feszültség alakulhat ki, ami oldalirányú vagy felfelé történő deformációhoz, úgynevezett sínkivetődéshez, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A kockázat még nagyobb, amikor vonat halad át az érintett pályaszakaszon, ezért a szükséges helyeken ilyenkor ideiglenes sebességkorlátozásokat vezetnek be” – kezdte bejegyzését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. A MÁV vasárnap Ferencvárosban több mint 52 Celsius-fokos sínt mért, az Alföld egyes szakaszain pedig az 58 fokot is elérte a sínhőmérséklet.

Vitézy hozzátette, hogy a MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el. Emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára is.

Szombattól összesen 282 vágánykilométeren vezettek be sebességkorlátozást: 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban. A tartós megoldásokon is dolgoznak.

„Biztató eredményeket hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint 3–7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket is speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést”

– zárta bejegyzését a miniszter.