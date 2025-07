Budapest Airport: új hírek érkeztek a járatokról

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgadászt, egyetemi tanárt!

Mivel a mai napon is várhatók zivatartevékenységek, a Budapest Airport a normál üzem fenntartása mellett felkészült az újabb esetleges vihar kezelésre. Az üzemeltető munkatársai emelt létszámban vannak jelen a terminálon, a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a HungaroControl és a meteorológiai szolgálatok előrejelzéseit, és mindent megtesznek az utasok és a légiközlekedés biztonságáért.

Akár járatokat is törölhetnek.

A ma 10:00 óra előtt néhány perccel a repülőteret elérő heves esőzésre a munkatársak a pontos időjárás-előrejelzésnek köszönhetően felkészültek, az jelenleg semmilyen fennakadást nem okoz a repülőtéren. A forgalom menetrend szerint zajlik, jelenleg nincsenek késések. A fennmaradó viharkárok elhárítása folyamatos, az utasok tájékoztatása a terminálon és a repülőtér felületein továbbra is rendszeresen frissül.

A Budapest Airport gyors reagálásának köszönhetően a tegnapi vihar után ma reggelre teljes mértékben visszaállt a normál forgalmi rend a repülőtéren. A 2A Terminál érkezési és indulási szintje is újra üzemel a tegnapi beázást követő gyors kárelhárításnak köszönhetően.

