Budapesten és vidéken is készül a rendőrség – de mire?

Vasárnaptól szerdáig fokozott ellenőrzésre kell számítani egész Budapest területén – derül ki a rendőrsg közleményéből. Azt írják, a fokozott ellenőrzés célja „a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása” – szúrta ki a Telex.

A lépésnek lehet köze ahhoz, hogy két tiltakozó eseményre is sor kerül a fővárosban a kormány által a héten benyújtott „átláthatósági” törvényjavaslattal kapsolatban: több civil- és szakszervezet a Kossuth téren tart nyilvános sajtótájékoztatót 11 órakor, és ugyanitt tartanak tüntetést is a törvényjavaslat ellen 17 óra 30 perctől.

A delmagyar.hu pedig arról ír, hogy a rendőrség olyan új, mobil sebességmérő eszközöket vet be a gyorshajtók kiszűrésére, amelyek akár 230 méteres távolságból is pontosan mérnek, és rendőrautókba szerelve, illetve útmenti objektumok mögé elhelyezve vettik be ezeket.